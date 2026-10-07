Φωτιά τώρα στην Ελαία Λακωνίας - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Στην κατάσβεση συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα, 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ο Δήμος Μονεμβασιάς συνδράμει με υδροφόρες στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας διερευνά τις αιτίες της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ελαία Λακωνίας, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα για την αντιμετώπισή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 13:45 και στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 13 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στην περιοχή.

Στην προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει και ο Δήμος Μονεμβασιάς, ο οποίος έχει διαθέσει υδροφόρες για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας.