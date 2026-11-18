Έντεκα μήνες έχουν περάσει από τότε που ο 19χρονος Ραφαήλ Γαλυφιανάκης έχανε τη ζωή του στη Ρόδο, με τον πατέρα του να αναζητάει απαντήσει για την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή στον γιο του.

Με μια συγκινητική ανάρτηση, εξέφρασε τον πόνο του και την αγανάκτησή του για την απουσία ενημέρωσης.

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