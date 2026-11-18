Snapshot Η υπόθεση της δολοφονίας του 39χρονου Νίκου Μπιτσακάκη, που εκτελέστηκε μπροστά στην 8χρονη κόρη του τον Αύγουστο του 2021 στο Πετροκεφάλι Μεσσαράς, επανέρχεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης.

Ο Ρουμάνος εργάτης που πυροβόλησε εννέα φορές τον Μπιτσακάκη καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ισόβια, ενώ ο δεύτερος κατηγορούμενος για συνέργεια αθωώθηκε και η υπόθεσή του θα εξεταστεί εκ νέου μετά από έφεση της εισαγγελέα.

Ο βασικός κατηγορούμενος αρχικά προσπάθησε να αποπροσανατολίσει την έρευνα, αλλά ομολόγησε την εμπλοκή του, ισχυριζόμενος κακομεταχείριση, οφειλές δεδουλευμένων και σεξουαλική εκμετάλλευση από το θύμα, στοιχεία που θα αξιολογηθούν στη δίκη.

Η δολοφονία συνέβη ενώ ο 39χρονος βρισκόταν στη βεράντα του σπιτιού του με την μικρή κόρη του παρούσα, γεγονός που έχει αφήσει βαθιά τραύματα στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία. Snapshot powered by AI

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά τη στυγερή δολοφονία που πάγωσε τη Μεσσαρά στην Κρήτη, οι μνήμες από το αποτρόπαιο έγκλημα στο Πετροκεφάλι αναβιώνουν σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο (ΜΟΕ) Ανατολικής Κρήτης.

Όπως αναφέρει το cretalive, στο εδώλιο επιστρέφει η υπόθεση της εν ψυχρώ εκτέλεσης του 39χρονου γνωστού στην περιοχή με το παρατσούκλι «Λαέρτης», ο οποίος τον Αύγουστο του 2021 έπεσε νεκρός από τα πυρά του Ρουμάνου εργάτη του, μπροστά στα έντρομα μάτια της μόλις 8 ετών κόρης του

Η σύζυγος του 39χρονου είχε μόλις αναχωρήσει από το σπίτι μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη τους, με προορισμό ένα φαρμακείο στις Μοίρες. Είχαν περάσει μόλις επτά λεπτά από την αναχώρησή τους. Επτά λεπτά ήταν αρκετά για να γραφτεί μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της οικογενειακής τους ιστορίας.

Ο 39χρονος βρισκόταν στη βεράντα του σπιτιού του, στο Πετροκεφάλι. Δίπλα του βρισκόταν η μικρή του κόρη. Ο δράστης, ωστόσο, δεν δίστασε να προχωρήσει στο σχέδιό του, αδιαφορώντας ακόμη και για την παρουσία του παιδιού. Με κυνηγετικό όπλο πυροβόλησε εννέα φορές εναντίον του 39χρονου. Τρία σκάγια τον έπληξαν θανάσιμα, κόβοντας βίαια το νήμα της ζωής του.

Λίγο αργότερα, το τηλέφωνο της μητέρας χτύπησε. Στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν το μικρό κορίτσι, που ουρλιάζοντας προσπαθούσε να της μεταφέρει αυτό που μόλις είχε συμβεί. Μια παιδική φωνή μέσα στον πανικό, μια μητέρα που έπρεπε να επιστρέψει άμεσα και μια οικογένεια που μέσα σε ελάχιστα λεπτά είχε βυθιστεί στο πένθος.

Καταδίκη σε ισόβια

Για το έγκλημα καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη ο Ρουμάνος εργάτης, ο οποίος διέμενε σε παλιό παράπηγμα δίπλα στην κατοικία του θύματος. Στην ίδια δίκη είχε παραπεμφθεί και ένας συμπατριώτης του, κατηγορούμενος για άμεση συνέργεια στη δολοφονία, ο οποίος, ωστόσο, αθωώθηκε.

Η αθωωτική απόφαση δεν αποτέλεσε το τέλος της δικαστικής διαδρομής για τον δεύτερο κατηγορούμενο. Η εισαγγελέας Εφετών Ανατολικής Κρήτης άσκησε έφεση και έτσι η υπόθεσή του θα εξεταστεί εκ νέου, από μηδενική βάση, στο πλαίσιο της σημερινής διαδικασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και όσα είχαν προηγηθεί της δολοφονίας. Αρχικά, ο βασικός κατηγορούμενος επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις αστυνομικές έρευνες, προσπαθώντας να στρέψει τις υποψίες προς έναν ντόπιο, με αφορμή πρόσφατη λογομαχία που είχε με το θύμα. Η προσπάθειά του, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ. Σύντομα αναγκάστηκε να ομολογήσει στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου την εμπλοκή του στο έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα είχε υποστηρίξει κατά την απολογία του, η απόφαση να σκοτώσει τον εργοδότη του είχε ληφθεί αρκετές ημέρες νωρίτερα. Ως κίνητρα επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, την κακομεταχείριση που, όπως ισχυρίστηκε, υφίστατο, τις οφειλές δεδουλευμένων, αλλά και σοβαρούς ισχυρισμούς περί σεξουαλικής εκμετάλλευσής του από το θύμα έναντι αμοιβής, χωρίς ο ίδιος να λαμβάνει μέρος των χρημάτων.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτέλεσαν μέρος της υπερασπιστικής του γραμμής και θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

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