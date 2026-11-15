Ελένη Τοπαλούδη: Στον Άρειο Πάγο ξανά η υπόθεση δολοφονίας της

Snapshot Η υπόθεση βιασμού και δολοφονίας της Ελένης Τοπαλούδη θα επανεξεταστεί στον Άρειο Πάγο μετά από νέα αίτηση ενός εκ των δύο καταδικασθέντων.

Η αίτηση στρέφεται κατά της προηγούμενης απόφασης που είχε απορρίψει τις αναιρέσεις των δύο δραστών πριν από περίπου δυόμισι χρόνια.

Το Ποινικό Τμήμα θα εξετάσει πρώτα την παραδεκτότητα της αίτησης και έπειτα τυχόν νομικούς λόγους για επανεξέταση της υπόθεσης.

Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια φυλάκισης ο καθένας. Snapshot powered by AI

Στον Άρειο Πάγο για δεύτερη φορά θα φτάσει την Τρίτη η φρικιαστική υπόθεση βιασμού και δολοφονίας της άτυχης Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο, έπειτα από νέα αίτηση ενός εκ των δύο καταδικασθέντων για επανεξέταση της υπόθεσης.

Το Ποινικό Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα εξετάσει την αίτηση που κατέθεσε ο Ροδίτης καταδικασθείς, με την οποία στρέφεται κατά της απόφασης που είχε απορρίψει, πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, τις αναιρέσεις που είχαν υποβάλει και οι δύο δράστες.

Μέσω της αίτησής του, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι δεν δόθηκαν απαντήσεις σε βασικά ζητήματα που είχε θέσει, επικαλούμενη την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου.

Αρχικά, το Ανώτατο Δικαστήριο θα κρίνει εάν η αίτηση είναι παραδεκτή και, στη συνέχεια, εφόσον γίνει δεκτή, θα εξετάσει εάν συντρέχουν νομικοί λόγοι για την επανεξέταση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 15 χρόνια φυλάκισης ο καθένας.

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