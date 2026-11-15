Ζεφύρι: Συγκλονίζει ο τραυματίας πυροσβέστης  -«Προσπάθησα να βοηθήσω αλλά μου τελείωσε το οξυγόνο»

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:40

Snapshot Μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της παραδέχθηκαν ότι πετούσαν στάχτες και κάρβουνα από την ξυλόσομπα στο υπόγειο και το κλιμακοστάσιο του σπιτιού τους.

Οι στάχτες και τα εύφλεκτα υλικά που υπήρχαν στο εγκαταλελειμμένο υπόγειο προκάλεσαν τη φωτιά που οδήγησε στο θάνατο δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι.

Ο τρίτος πυροσβέστης που νοσηλεύεται περιέγραψε ότι προσπάθησε να βοηθήσει τους συναδέλφους του, αλλά του τελείωσε το οξυγόνο και έχασε τις αισθήσεις του.

Υπάρχει υπόθεση ότι οι δύο νεκροί πυροσβέστες είτε γλίστρησαν στη σκάλα είτε αποπροσανατολίστηκαν από τους πυκνούς καπνούς, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο υπόγειο.

Η ΕΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη για να αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Snapshot powered by AI

Ολοένα περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Μάνα και κόρες παραδέχθηκαν ότι πετούσαν στάχτες στο υπόγειο

Οι τρεις συλληφθείσες, η 34χρονη Ρομά με τις ανήλικες κόρες της 13 και 16 ετών, φέρεται να παραδέχθηκαν ότι πετούσαν στάχτες στο υπόγειο του σπιτιού όπου εκδηλώθηκε η μοιραία πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι στις 08:20 περίπου με μία σπάτουλα έβγαλε από την μεταλλική ξυλόσομπα που βρισκόταν στον κύριο χώρο του διαμερίσματος όπου διαμένει με την οικογένειά της στάχτη και κάρβουνα από καύση που έγινε το προηγούμενο βράδυ.

Στη συνέχεια, όπως είπε, «τα έδωσα στην κόρη μου και της είπα να πάει να τα ρίξει στο κλιμακοστάσιο που υπάρχει στην διπλανή είσοδο του κτηρίου, σε σημείο που συνηθίζουμε να τα πετάμε».

Από την άλλη πλευρά, η μία ανήλικη κόρη κατέθεσε: «Μου ζήτησε η μαμά μου, να πάω να αδειάσω στάχτες και κάρβουνα από την ξυλόσομπα του σπιτιού μας, σε ισόγειο κλειστό εγκαταλελειμμένο χώρο που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο που διαμένουμε και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο. Σε σημείο που συνηθίζει η μαμά μου να πετάει τις στάχτες».

Συγκλονίζει η μαρτυρία του τρίτου πυροσβέστη

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι η ΕΔΕ που αναμέντια να αποκαλύψει τα αίτια της τραγωδία. Ο τρίτος πυροσβέστης που βρισκόταν στο υπόγειο μαζί με τους άλλους δύο που πέθαναν εν ώρα καθήκοντος δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη κατάθεση για το συμβάν.

Ωστόσο, η μαρτυρία του από το υπόγειο που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για τους συνάδελφους είναι συγκλονιστική.

«Έσβηνα τη φωτιά με τη μάνικα, αλλά κάποια στιμγή φούντωσαν οι φλόγες. Αντιλήφθηκα το συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στογμή μου τέλειωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψαν την προσπάθειά ου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου», ανέφερε ο πυροσβέστης για τις στιγμές που βίωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος τραυματίας που νοσηλεύεται στο 251 γενικό νοσοκομείο Αεροπορίας.

Τι προκάλεσε τη φωτιά

Οι στάχτες από την ξυλόσομπα στο ισόγειο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου που πετιούνταν στο κλιμακοστάσιο φέρεται, να προκάλεσαν τη φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι.

Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής διαπίστωσαν ότι οι συλληφθείσες είχαν πετάξει τα υπολείμματα καύσης από την ξυλόσομπα στις σκάλες του υπογείου, όπου υπήρχαν συσσωρευμένα σκουπίδια, πλαστικά και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Στις επικρατέστερες εκδοχές για τα αίτια της τραγωδίας, εξετάζεται οι δύο άτυχοι πυροσβέστες να γλίστρησαν στη σκάλα που οδηγεί στο υπόγειο και να έχασαν τις αισθήσεις τους ή να αποπροσανατολίστηκαν από τους πυκνούς καπνούς με αποτέλεσμα να μη βρουν την έξοδο και να εγκλωβιστούν.

Ο 44χρονος εντοπίστηκε νεκρός κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι της σκάλας, ενώ ο 23χρονος εντοπίστηκε πέντε μέτρα μακριά του προς το εσωτερικό του υπογείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος τραυματίας που νοσηλεύεται στο 251 γενικό νοσοκομείο Αεροπορίας, προσπάθησε να απεγκλωβίσει τον 44χρονο.

Διαβάστε επίσης