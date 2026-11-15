Αρτοποιός: «Για κάποιο λόγο, που ερευνάται από την ΕΔΕ, οι πυροσβέστες βρέθηκαν στο υπόγειο»

Snapshot Η φωτιά προκλήθηκε από την εναπόθεση στάχτης από ξυλόσομπα σε υπόγειο εγκαταλελειμμένου κτηρίου.

Οι δύο πυροσβέστες βρέθηκαν στο υπόγειο, όπου οι συνθήκες με πυκνούς καπνούς διερευνώνται από ΕΔΕ.

Οι πυροσβέστες είχαν πλήρη εξοπλισμό και η αυτονομία των μπουκαλιών οξυγόνου δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά.

Η ειδοποίηση για το συμβάν έγινε στις 11:40 και το πρώτο όχημα έφτασε στο σημείο στις 11:51.

Ο τρίτος πυροσβέστης νοσηλεύεται σε ΜΕΘ και δεν έχει ακόμη δώσει κατάθεση. Snapshot powered by AI

Ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι κλήθηκε να απαντήσει ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός στην ΕΡΤ.

Ο κ. Αρτοποιός αφού απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών που έφυγαν από τη ζωή με τόσο τραγικό τρόπο εν ώρα καθήκοντος, κλήθηκε να δώσει απαντήσεις αναφορικά με το τι έγινε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και οι δύο ένστολοι βρέθηκαν στο χώρο του υπογείου.

Όπως σημείωσε, για το συμβάν είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ που θα δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου των δύο πυροσβεστών. Παράλληλα, εξήγησε πώς ξεκίνησε η φωτιά στο υπόγειο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Επικαλούμενος μαρτυρικές καταθέσεις ο κ. Αρτοποιός ανέφερε:

«Δύο ώρες πριν είχαμε την εναπόθεση σταχτών από ξυλόσομπα στον χώρο του υπογείου. Αυτό πυροδότησε την πυρκαγιά στον χώρο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Άδειαζαν την ξυλόσομπα και πετούσαν τη στάχτη στο υπόγειο» και συμπλήρωσε:

«Οι πυροσβέστες μας προσέγγισαν τον χώρο φορώντας πλήρη εξοπλισμό ωστόσο λόγω των πολύ πυκνών καπνών, του δαιδαλώδους χώρου που είχε κατακλυστεί σχεδόν 100% από καπνούς, για κάποιο λόγο και αυτό διερευνάται από την ΕΔΕ οι δύο πυροσβέστες βρέθηκαν στον χώρο του υπογείου».

Ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος εξήγησε στη σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή διερευνάται επίσης πώς οι δύο πυροσβέστες βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους ενώ έφεραν πλήρη εξοπλισμό. Ακολούθως σημείωσε ότι όσον αφορά τις μπουκάλες οξυγόνου που έχουν στη διάθεση τους οι πυροσβέστες ανάλογα με τις συνθήκες, και τις ανάγκες που χρειάζεται η κάθε περίπτωση η αυτονομία τους εκτείνεται σε διάρκεια όχι περισσότερο της μισής ώρας.

Ο κ. Αρτοποιός συνέχισε λέγοντας ότι σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία η ειδοποίηση για το συμβάν έγινε στις 11.40, και το πρώτο πυροσβεστικό όχημα έφτασε στο σημείο 11 λεπτά αργότερα στις 11.51.

Προτού καταλήξει ο Γιάννης Αρτοποιός ανέφερε ότι ο τρίτος πυροσβέστης δεν έχει δώσει ακόμη κατάθεση για το συμβάν καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του 251 νοσοκομείου, ενώ συμπλήρωσε ότι σύντομα θα πάρει εξιτήριο από τη ΜΕΘ για να μεταβεί σε μονάδα νοσηλείας.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Διαβάστε επίσης