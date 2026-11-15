Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες

Τρεις γυναίκες, μια 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, συνελήφθησαν για την πυρκαγιά στο Ζεφύρι με δύο νεκρούς πυροσβέστες και οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

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Χάρης Γκίκας, Φωτογραφίες

Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 44χρονος πατέρας της οικογένειας αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς δεν έχει εντοπιστεί.
  • Η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από υπολείμματα καύσης ξυλόσομπας που βρέθηκαν στο κλιμακοστάσιο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου.
  • Εξετάζονται δύο σενάρια για τον θάνατο των πυροσβεστών: πτώση στη σκάλα ή θάνατος από ασφυξία λόγω πυκνού καπνού και εξάντλησης του αέρα στις αναπνευστικές συσκευές.
  • Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση και προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς και των ευθυνών.
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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν στις 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής οι τρεις γυναίκες που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών.

Πρόκειται για την 34χρονη μητέρα και τις δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Οι τρεις συλληφθείσες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών, ενώ η δικογραφία αναμένεται να αξιολογηθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για την ποινική τους μεταχείριση και τις κατηγορίες που ενδέχεται να τους αποδοθούν.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα: την πτώση τους στη σκάλα του κτηρίου ή τον θάνατό τους από αναθυμιάσεις και την εξάντληση του αέρα στις αναπνευστικές συσκευές τους.

Ζεφύρι

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν οι τρεις γυναίκες που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Αναζητείται ο 44χρονος πατέρας

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, η οικογένεια φέρεται να διέμενε στον ισόγειο χώρο του κτηρίου. Οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο σύζυγο της 34χρονης και πατέρα των δύο κοριτσιών, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Κατά την αυτοψία στον χώρο εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα που φέρεται να χρησιμοποιούσε η οικογένεια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις συνδέουν την εναπόθεση των συγκεκριμένων υπολειμμάτων στο κλιμακοστάσιο με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Το στοιχείο αυτό αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της προανάκρισης και ακολούθησαν οι συλλήψεις.

Τα δύο σενάρια για τον θάνατο των πυροσβεστών

Παράλληλα, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές των δύο πυροσβεστών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο του κτηρίου.

Το πρώτο ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι να γλίστρησαν στη στενή σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο και να έπεσαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά.

Το δεύτερο σενάριο αφορά τον αποπροσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού καπνού και των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν στον χώρο. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ενδέχεται να μην κατάφεραν να εντοπίσουν την έξοδο και να εξαντλήθηκε ο αέρας στις φιάλες των αναπνευστικών συσκευών τους, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία ή τις αναθυμιάσεις.

Ζεφυρι

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν οι τρεις γυναίκες που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Τα δύο ενδεχόμενα παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τα πορίσματα των αρμόδιων εξετάσεων.

Το χρονικό της τραγωδίας στο Ζεφύρι

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη στο Ζεφύρι. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τρεις Πυροσβεστικούς Σταθμούς, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δύο πυροσβέστες κατέβηκαν στο υπόγειο από μια στενή, περιστρεφόμενη σκάλα, προκειμένου να ελέγξουν τον χώρο και να επιχειρήσουν για την κατάσβεση της φωτιάς. Εκεί επικρατούσαν πυκνοί καπνοί, περιορισμένη ορατότητα και ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στον χώρο υπήρχαν απορρίμματα και εύφλεκτα υλικά.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν αργότερα χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Πρόκειται για τον 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσό και τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη.

Ζεφύρι

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασαν στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής οι τρεις γυναίκες που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών.

Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Ο τρίτος πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, κατάφερε να βγει από το κτήριο και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, έχοντας υποστεί ελαφρά τραύματα.

Για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς και τις ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν.

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