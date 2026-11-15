Ζεφύρι - Αρτοποιός για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες: «Έκαναν το καθήκον τους με τον καλύτερο τρόπο»

Snapshot Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 44 και 23 ετών, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς στο Ζεφύρι.

Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της περίπλοκης εσωτερικής διαρρύθμισης του κτιρίου και των μεγάλων ποσοτήτων καπνού.

Ο τρίτος πυροσβέστης, 43 ετών, τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αναμένεται να λάβει εξιτήριο σύντομα.

Έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις, μεταξύ αυτών ενός 34χρονου και δύο ανηλίκων, ενώ αναζητείται ένας 44χρονος άνδρας στο πλαίσιο της έρευνας της υπόθεσης.

Η Πυροσβεστική εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και τόνισε την αυταπάρνηση των πυροσβεστών κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Snapshot powered by AI

Στις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, αναφέρθηκε ο αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Αρτοποιός εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήρια της Πυροσβεστικής στις οικογένειες των δύο ανδρών, υπογραμμίζοντας πως οι πυροσβέστες καταβάλλουν καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια, συχνά ξεπερνώντας τα όριά τους, προκειμένου να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή.

Όπως εξήγησε, τα πληρώματα έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο του συμβάντος, ωστόσο οι συνθήκες που αντιμετώπισαν στο εσωτερικό του χώρου ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες. Παρά την αρχική εικόνα ενός σχετικά απλού χώρου, η εσωτερική διαρρύθμιση αποδείχθηκε ιδιαίτερα περίπλοκη, με δαιδαλώδεις διαδρόμους και μεγάλες ποσότητες καπνού.

«Για εμάς προέχει η ανθρώπινη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι πυροσβέστες εισήλθαν στο κτίριο φορώντας τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό τους, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχε κάποιος εγκλωβισμένος που χρειαζόταν βοήθεια.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής σημείωσε πως, παρά την εμπειρία των πληρωμάτων από αντίστοιχα περιστατικά, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσίαζε ιδιαίτερες δυσκολίες εξαιτίας της δομής του κτιρίου. Όπως ανέφερε, οι συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό ήταν τέτοιες, ώστε να οδηγήσουν στην τραγική κατάληξη.

Μάλιστα, αναφερόμενος στους τρεις πυροσβέστες που επιχείρησαν στο σημείο, έκανε λόγο για τον Ηλία, τον Γιώργο και τον Αλέξανδρο, τονίζοντας πως έκαναν το καθήκον τους και προσπάθησαν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην αποστολή τους.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι ο τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, αναμενόταν πιθανότατα να λάβει εξιτήριο μέσα στην ημέρα.

Ποιοι ήταν οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους

Τα δύο θύματα της τραγωδίας στο Ζεφύρι ήταν ένας 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης και ένας 23χρονος πυροσβέστης. Ο νεότερος είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα, καθώς ανήκε στην τελευταία σειρά αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας. Ο τρίτος πυροσβέστης που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης είναι 43 ετών.

Τρεις συλλήψεις για την υπόθεση της φωτιάς

Στο μεταξύ, για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συλλήψεις, ενός 34χρονου και δύο ανηλίκων. Σύμφωνα με όσα φέρονται να υποστήριξαν, το πρωί της ίδιας ημέρας είχαν χρησιμοποιήσει στάχτες από υπολείμματα θέρμανσης, ενώ οι Αρχές αναζητούν έναν ακόμη άνδρα, ηλικίας 44 ετών, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, επιχειρώντας να προστατεύσουν άλλους ανθρώπους.

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