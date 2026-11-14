Ζεφύρι: Τα συλλυπητήρια Νικήτα Κακλαμάνη για το θάνατο των δύο πυροσβεστών

Snapshot Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για τον θάνατο δύο πυροσβεστών σε επιχείρηση στο Ζεφύρι.

Εκφράστηκαν συλλυπητήρια προς τις οικογένειες, τους οικείους και τους συναδέλφους των πυροσβεστών.

Επισημάνθηκε η εκτίμηση προς το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος που θρηνεί την απώλεια.

Δόθηκαν θερμές ευχές για ταχεία ανάρρωση στον πυροσβέστη που νοσηλεύεται. Snapshot powered by AI

Την οδύνη του για τον αδόκητο χαμό των δύο πυροσβεστών σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς σε εγκατελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε:

«Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων και προσωπικά, εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στη σημερινή τραγωδία στο Ζεφύρι.

Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους, καθώς και σε όλο το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, που θρηνεί την απώλεια δύο συναδέλφων του, οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους.

Εκφράζω, επίσης, τις θερμές ευχές μου για ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον πυροσβέστη που νοσηλεύεται».

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