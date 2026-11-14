Ζεφύρι: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το σημείο της τραγωδίας- Το υπόγειο που έγινε παγίδα θανάτου

Snapshot Δύο πυροσβέστες, ηλικίας 23 και 44 ετών, βρέθηκαν νεκροί σε υπόγειο στο Μενίδι κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης.

Δύο σενάρια εξετάζονται για την τραγωδία: πτώση από τη σκάλα ή απώλεια προσανατολισμού λόγω πυκνού καπνού και εξάντληση οξυγόνου.

Οι φιάλες οξυγόνου των πυροσβεστών βρέθηκαν άδειες κατά την ανάσυρσή τους.

Η ιατροδικαστική εξέταση που προγραμματίζεται θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου των πυροσβεστών.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Δύο φωτογραφίες από το εσωτερικό του υπογείου που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στο Ζεφύρι αποκάλυψε η ΕΡΤ.

Οι δύο πυροσβέστες ηλικίας 23 και 44 ετών, κατέβηκαν τη σκάλα και μπήκαν στο υπόγειο όπου εντοπίστηκαν νεκροί.

Σημειώνεται ότι οι φωτογραφίες είναι από τα σημεία που βρέθηκαν νεκροί οι δύο πυροσβέστες.

Δείτε τις φωτογραφίες που αποκάλυψε η ΕΡΤ:

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής εξετάζουν δύο πιθανά σενάρια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Το πρώτο σενάριο είναι οι πυροσβέστες να γλίστρησαν ενώ κατέβαιναν τη σκάλα, να έπεσαν, να τραυματίστηκαν και να έχασαν τη ζωή τους.

Το δεύτερο σενάριο που είναι και το επικρατέστερο είναι, οι πυροσβέστες να μπήκαν στο χώρο του υπογείου και να έχασαν τον προσανατολισμό τους καθώς οι συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ώρα ήταν δυσμενείς εξαιτίας του πυκνού καπνού. Σύμφωνα με αυτό σενάριο, οι μπουκάλες οξυγόνου που είχαν στην πλάτη τους οι πυροσβέστες άδειασαν και κατέληξαν από ασφυξία εξαιτίας των αναθυμιάσεων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι μπουκάλες που έφεραν οι πυροσβέστες διαπιστώθηκε ότι ήταν άδειες κατά την ανάσυρση τους.

Περισσότερα στοιχεία για τα αίτια θανάτου των πυροσβεστών θα αποκαλύψει η ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί -εκτός απροόπτου- αύριο Κυριακή.

Παράλληλα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Δείτε το βίντεο από την ΕΡΤ:

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