Φωτιά στο Ζεφύρι: «Τους τελείωσε το οξυγόνο, λιποθύμησαν από τον καπνό», λένε αυτόπτες μάρτυρες

Δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο νοσοκομείο «Αττικόν» κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

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Χάρης Γκίκας, Επιμέλεια

Φωτιά στο Ζεφύρι: «Τους τελείωσε το οξυγόνο, λιποθύμησαν από τον καπνό», λένε αυτόπτες μάρτυρες

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:40

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πυρκαγιά ξέσπασε σε παλαιό εργαστήριο αλουμινίων, με πυκνό καπνό να δυσχεραίνει την επιχείρηση και πιθανή έλλειψη οξυγόνου για τους πυροσβέστες.
  • Κατά την κατάσβεση κατέρρευσε εσωτερικό τοιχίο, επιδεινώνοντας τις συνθήκες διάσωσης και πυρόσβεσης.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες, έξι οχήματα και άνδρες της 1ης ΕΜΑΚ από τρεις Πυροσβεστικούς Σταθμούς.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών ανέλαβε τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατσαντώνη στο Ζεφύρι, στον Δήμο Φυλής. Δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο νοσοκομείο «Αττικόν», ενώ οι διασώστες κατέβαλλαν προσπάθειες για την ανάνηψή τους.

Την πρώτη ενημέρωση για την κατάσταση των δύο τραυματιών έδωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, επισημαίνοντας ότι παραλήφθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τα πληρώματα του ΕΚΑΒ.

Οι μαρτυρίες για τις δύσκολες συνθήκες μέσα στο κτίριο

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στην κάμερα του Newsbomb, περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Όπως ανέφερε, ένας από τους πυροσβέστες δεν μπορούσε να σηκωθεί εξαιτίας του πυκνού καπνού, ενώ, σύμφωνα με την περιγραφή του, και οι δύο έχασαν τις αισθήσεις τους.

Ένας δεύτερος κάτοικος της περιοχής, μιλώντας επίσης στο Newsbomb, ανέφερε ότι οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση. Όπως είπε, στην περιοχή κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι τους τελείωσε το οξυγόνο, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το κτίριο, στο οποίο ξέσπασε η φωτιά, λειτουργούσε παλαιότερα ως εργαστήριο αλουμινίων.

Κατέρρευσε εσωτερικό τοιχίο κατά την κατάσβεση

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:40 το πρωί, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να κινητοποιεί 20 πυροσβέστες και έξι οχήματα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από τον 6ο, τον 10ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και άνδρες της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης υποχώρησε εσωτερικό τοιχίο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, γεγονός που δυσχέρανε τις προσπάθειες κατάσβεσης και διάσωσης.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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