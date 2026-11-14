Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι - Δύο πυροσβέστες στο νοσοκομείο - Αγνοείται ακόμη ένας

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, προκαλώντας υποχώρηση τμήματος του εσωτερικού του.

Τρεις πυροσβέστες τέθηκαν σε κίνδυνο, με δύο να μεταφέρονται στο νοσοκομείο και έναν να αγνοείται.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου πυροσβέστη.

Η κυκλοφορία στην οδό Θησέως έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως έως την οδό Υψηλάντου.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο στοΖεφύρι στην οδό Κατσαντώνη, στον Δήμο Φυλής, με την επιχείρηση της Πυροσβεστικής να εξελίσσεται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:40 και αμέσως κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις από τον 6ο, τον 10ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και άνδρες της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου υποχώρησε, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός για την τύχη τριών πυροσβεστών.

Δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ένας από τους πυροσβέστες παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ένας δεύτερος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των δυνάμεων της Πυροσβεστικής συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ακόμη πυροσβέστη, η τύχη του οποίου εξακολουθεί να αγνοείται.

Το εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:40

Λόγω του περιστατικού, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θησέως, από το ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως έως το ύψος της οδού Υψηλάντου.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση του προέδρου των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργου Μαθιόπουλου, στην ΕΡΤ, «δύο άτομα έχουν μεταφερθεί χωρίς τις αισθήσεις τους στο νοσοκομείο «Αττικόν». Οι διασώστες καταβάλλουν προσπάθειες για την ανάνηψή τους», ανέφερε.

«Ο ένας πυροσβέστης δεν μπορούσε να σηκωθεί από τον πολύ καπνό - Λιποθύμησαν και οι δύο»

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στην κάμερα του Newsbomb, περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο. Όπως ανέφερε, ένας από τους πυροσβέστες δεν μπορούσε να σηκωθεί εξαιτίας του πυκνού καπνού, ενώ, σύμφωνα με την περιγραφή του, και οι δύο πυροσβέστες έχασαν τις αισθήσεις τους από την αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Ένας ακόμη κάτοικος της περιοχής, μιλώντας επίσης στο Newsbomb, ανέφερε ότι οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Όπως είπε, υπήρξε η πληροφορία ότι τους τελείωσε το οξυγόνο, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έμαθαν πως είχε ξεσπάσει φωτιά στο συγκεκριμένο κτίριο, το οποίο, όπως ανέφερε, παλαιότερα λειτουργούσε ως εργαστήριο αλουμινίων.