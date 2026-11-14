Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τους νεκρούς στο Ζεφύρι: «Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος»

Snapshot Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι οι πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά ενώ εκτελούσαν το καθήκον τους.

Θα διεξαχθεί ένορκη διοικητική εξέταση για να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Όλες οι σημαίες των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τα συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών πυροσβεστών. Snapshot powered by AI

Τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κτίριο στον δήμο Φυλής εκφράζει η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

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Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

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