Ζεφύρι: Νεκροί δύο πυροσβέστες - Ένας νοσηλεύεται - Υποχώρησε η εσωτερική σκάλα και εγκλωβίστηκαν

Snapshot Δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν και ένας νοσηλεύεται μετά από υποχώρηση της εσωτερικής σκάλας σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που παλαιότερα λειτουργούσε ως εργαστήριο αλουμινίων.

Στο σημείο επιχειρούσαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς διεξάγεται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Η κυκλοφορία στην οδό Θησέως διακόπηκε προσωρινά λόγω του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι του Δήμου Φυλής. Δύο πυροσβέστες ηλικίας 23 και 44 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο 251 και νοσηλεύεται.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 11:40 και αμέσως σήμανε συναγερμός. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν συνολικά 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, από τον 6ο, τον 10ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, η σκάλα στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου υποχώρησε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εσωτερική σκάλα έσπασε και υποχώρησε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πυροσβέστες στο εσωτερικό του κτιρίου.

Νωρίτερα σήμερα στις 11:40, δύο πυροσβέστες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο τρίτος πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο 251 Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Οι πυροσβέστες υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών, με έδρα το Περιστέρι.

Μαρτυρίες για τις συνθήκες στο κτίριο

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στην κάμερα του Newsbomb, περιέγραψε τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο. Όπως ανέφερε, ένας από τους πυροσβέστες δεν μπορούσε να σηκωθεί εξαιτίας του πυκνού καπνού, ενώ, σύμφωνα με την περιγραφή του, δύο πυροσβέστες έχασαν τις αισθήσεις τους.

Άλλος κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι υπήρξε η πληροφορία πως στους πυροσβέστες τελείωσε το οξυγόνο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το εγκαταλελειμμένο κτίριο λειτουργούσε παλαιότερα ως εργαστήριο αλουμινίων.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Λόγω του περιστατικού, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Θησέως, από το ύψος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως έως το ύψος της οδού Υψηλάντου.

Η τραγωδία στο Ζεφύρι αφήνει πίσω της δύο νεκρούς πυροσβέστες, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, και έναν ακόμη συνάδελφό τους που νοσηλεύεται.

Το εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη

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