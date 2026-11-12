Ζεφύρι: Οικογενειακή υπόθεση τα ναρκωτικά - Η «Μπουμπού», ο «Τζέκος» και η «Φιλιώ»

Snapshot Η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε πολυμελή εγκληματική οργάνωση ναρκωτικών στο Ζεφύρι, με 36 συλλήψεις και τουλάχιστον 396 περιπτώσεις αγοραπωλησίας ναρκωτικών.

Το δίκτυο λειτουργούσε σε τουλάχιστον 12 σπίτια-φρούρια με θωρακισμένες πόρτες, κάμερες και τσιλιαδόρους για προστασία από αστυνομικές εφόδους.

Τα μέλη της οργάνωσης ήταν κυρίως συγγενείς, με οικογενειακή συμμετοχή στη διακίνηση, συμπεριλαμβανομένης μιας 43χρονης με τα τέσσερα παιδιά της.

Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, όπλα, κινητά, ηλεκτρονικές ζυγαριές, κάμερες και τιμαλφή, ενώ βρέθηκαν και χειρόγραφα κατάστιχα με παράνομες συναλλαγές.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση ναρκωτικών, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και παράνομη οπλοκατοχή. Snapshot powered by AI

Μεγάλο χτύπημα σε οργανωμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών στο Ζεφύρι κατάφερε η ΕΛ.ΑΣ., εξαρθρώνοντας πολυμελή εγκληματική οργάνωση που είχε αναπτύξει τη δράση της σε τουλάχιστον 12 σπίτια της περιοχής.

Η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση οδήγησε σε 36 συλλήψεις, ενώ από την πολύμηνη έρευνα προέκυψαν τουλάχιστον 396 περιπτώσεις αγοραπωλησίας ναρκωτικών.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων άνδρες της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος και drone για την εναέρια επιτήρηση της περιοχής.

Οικογενειακή υπόθεση η διακίνηση ναρκωτικών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση του κυκλώματος, καθώς αρκετοί από τους συλληφθέντες συνδέονται μεταξύ τους με στενούς συγγενικούς δεσμούς. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας 43χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να συμμετείχε στη δράση της οργάνωσης μαζί με τους τρεις γιους της, μεταξύ των οποίων ένας 24χρονος με το προσωνύμιο «Τζέκος» και ένας 19χρονος γνωστός ως «Νάσος».

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και η έγκυος κόρη της 43χρονης, η οποία κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη μία 18χρονη με το παρατσούκλι «Μπουμπού», μία 44χρονη γνωστή ως «Φιλιώ», καθώς και η 30χρονη αδελφή της, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε τα προσωνύμια «Άννα» και «Βενετία». Ανάμεσα στα πρόσωπα που κατηγορούνται βρίσκεται και η 66χρονη μητέρα των δύο γυναικών.

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα 12 σπίτια-φρούρια

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε στα τέλη Μαΐου 2026, όταν συγκεντρώθηκαν πληροφορίες και τηλεφωνικοί αριθμοί προσώπων που φέρονταν να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών.

Με την αξιοποίηση της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου και τη διακριτική παρακολούθηση των υπόπτων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη δράση της οργάνωσης και να εντοπίσουν τουλάχιστον 12 κατοικίες στο Ζεφύρι, οι οποίες λειτουργούσαν ως σημεία διακίνησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα συγκεκριμένα σπίτια λειτουργούσαν συντονισμένα και συμπληρωματικά, με κάθε κατοικία να διαθέτει τη δική της ομάδα ατόμων, συγκεκριμένους ρόλους και βάρδιες.

Η διαδικασία ήταν οργανωμένη. Οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούσαν αρχικά τηλεφωνικά με μέλη του κυκλώματος και στη συνέχεια κατευθύνονταν στα προκαθορισμένα σημεία για να παραλάβουν τις ναρκωτικές ουσίες.

Η καθημερινή κίνηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, με τους αστυνομικούς να καταγράφουν τουλάχιστον 396 παράνομες συναλλαγές. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν 24 άτομα αμέσως μετά την έξοδό τους από τα σημεία πώλησης, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες.

Θωρακισμένες πόρτες, κάμερες και τσιλιαδόροι

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν λάβει εκτεταμένα μέτρα προστασίας, μετατρέποντας τις κατοικίες σε πραγματικά οχυρά, προκειμένου να αποτρέπουν ενδεχόμενη αιφνιδιαστική αστυνομική έφοδο.

Συγκεκριμένα, τα κτίρια διέθεταν ενισχυμένες θωρακισμένες πόρτες, ψηλούς περιμετρικούς τοίχους, σιδερένια κιγκλιδώματα και συρματοπλέγματα. Παράλληλα, είχαν εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας, ενώ μέλη του κυκλώματος αναλάμβαναν τον ρόλο του τσιλιαδόρου, επιτηρώντας τους γύρω δρόμους για να αντιλαμβάνονται εγκαίρως οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση.

Για να περιορίσουν τον κίνδυνο εντοπισμού των ναρκωτικών σε περίπτωση αστυνομικής επιχείρησης, απέφευγαν να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες στο εσωτερικό των σπιτιών. Αντίθετα, χρησιμοποιούσαν γειτονικά οικόπεδα και υπαίθριους χώρους ως κρυψώνες.

Χειρόγραφα κατάστιχα, παραποιημένα δίκυκλα και χρυσαφικά

Κατά τις έρευνες στις 12 κατοικίες οι αστυνομικοί εντόπισαν, μεταξύ άλλων, χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα χρηστών και χρηματικά ποσά, οι οποίες φέρεται να λειτουργούσαν ως άτυπα λογιστικά βιβλία των παράνομων συναλλαγών.

Επιπλέον, βρέθηκαν δίκυκλα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, στα οποία είχαν αποξεστεί ή παραποιηθεί οι αριθμοί πλαισίου και κινητήρα.

Στους χώρους εντοπίστηκαν επίσης κοσμήματα και τιμαλφή, ανάμεσά τους βραχιόλι-ταυτότητα, βυζαντινό μενταγιόν με χρυσή αλυσίδα και μενταγιόν σε μορφή χρυσής λίρας.

Τι κατασχέθηκε από την αστυνομική επιχείρηση

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια και στους υπόλοιπους χώρους που χρησιμοποιούσε η οργάνωση κατασχέθηκαν:

95 γραμμάρια ηρωίνης.- 20 γραμμάρια κοκαΐνης.

- 46 γραμμάρια άγνωστης ουσίας σε μορφή λευκής σκόνης.- 47 φυσίγγια.

- 18 κάμερες παρακολούθησης και τέσσερα καταγραφικά μηχανήματα.

- Πέντε ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

- Ένα αεροβόλο πιστόλι και μία σιδερογροθιά.

- Πέντε κινητά τηλέφωνα και χειρόγραφες σημειώσεις.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, με τη συμμετοχή των ειδικών δυνάμεων και των αστυνομικών υπηρεσιών της περιοχής.

Σε βάρος των 36 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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