Ζεφύρι: Μεγάλη επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών - Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε 12 σπίτια, 36 συλλήψεις

Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκαν 396 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν εγκαταστήσει κάμερες, πόρτες ασφαλείας και συστήματα επιτήρησης

Μίλτος Τσεκούρας

Ζεφύρι: Μεγάλη επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών - Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε 12 σπίτια, 36 συλλήψεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στο Ζεφύρι που χρησιμοποιούσε 12 κατοικίες για διακίνηση ναρκωτικών, με 36 συλλήψεις στις 7 Νοεμβρίου.
  • Η δράση του δικτύου ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026 και καταγράφηκαν 396 περιστατικά διακίνησης ναρκωτικών.
  • Η οργάνωση είχε λάβει μέτρα ασφαλείας όπως πόρτες ασφαλείας, κάμερες και περιπολίες για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων.
  • Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, όπλα, εξοπλισμός παρακολούθησης και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν στη δραστηριότητα της οργάνωσης.
  • Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις σχετικές με ναρκωτικά και όπλα.
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Στην εξάρθρωση οργανωμένου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, το οποίο χρησιμοποιούσε 12 κατοικίες στο Ζεφύρι ως σημεία πώλησης και διάθεσης ουσιών, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου, συνελήφθησαν συνολικά 36 άτομα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, από την οποία προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει τη δράση της τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026. Οι 12 κατοικίες λειτουργούσαν συντονισμένα, εξυπηρετώντας τη διακίνηση εξαρτησιογόνων ουσιών σε αγοραστές που προσέρχονταν στα συγκεκριμένα σημεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, έχουν καταγραφεί συνολικά 396 περιστατικά διακίνησης ναρκωτικών, ενώ οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν με συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος εντοπισμού των εμπλεκομένων.

Τα μέτρα ασφαλείας και η αντιπαρακολούθηση

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές επικοινωνούσαν αρχικά με μέλη της οργάνωσης και στη συνέχεια μετέβαιναν στις κατοικίες για να προμηθευτούν τις ναρκωτικές ουσίες.

Ενδεικτικό της δραστηριότητας του δικτύου είναι ότι οι αστυνομικοί έλεγξαν 24 άτομα που είχαν μόλις αποχωρήσει από τις συγκεκριμένες κατοικίες. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες και συνελήφθησαν.

Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διαμορφώσει ένα σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης και επιτήρησης, λαμβάνοντας μέτρα για την αποφυγή αστυνομικών ελέγχων. Ειδικότερα, είχαν τοποθετήσει πόρτες ασφαλείας, ψηλούς τοίχους, καγκελόπορτες με συρματοπλέγματα και κάμερες παρακολούθησης.

Επιπλέον, πραγματοποιούσαν περιπολίες γύρω από τις κατοικίες, ενώ έκρυβαν ποσότητες ναρκωτικών σε γειτονικούς ακάλυπτους χώρους και οικόπεδα, επιχειρώντας να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων

Για την εξάρθρωση του δικτύου οργανώθηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, δυνάμεων από διάφορα αστυνομικά τμήματα της περιοχής, καθώς και της ΟΠΚΕ, της ΕΚΑΜ και της ομάδας ΔΙΑΣ.

Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν επίσης αστυνομικός σκύλος και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), ενώ συνελήφθησαν συνολικά 36 άτομα.

Τι κατασχέθηκε στις 12 κατοικίες

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ναρκωτικές ουσίες, όπλα, εξοπλισμό παρακολούθησης και αντικείμενα που φέρεται να χρησιμοποιούνταν στη δραστηριότητα της οργάνωσης.

Ειδικότερα, κατασχέθηκαν:

  • 95 γραμμάρια ηρωίνης.
  • 20 γραμμάρια κοκαΐνης.
  • 46 γραμμάρια λευκής ουσίας σε μορφή σκόνης, άγνωστης σύστασης.
  • 47 φυσίγγια.
  • 18 κάμερες και τέσσερα καταγραφικά συστήματα.
  • Πέντε ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
  • Ένα αεροβόλο πιστόλι.
  • Μία σιδερογροθιά.
  • Πέντε κινητά τηλέφωνα.
  • Ιδιόχειρα σημειώματα.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι 36 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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