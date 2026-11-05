Περισσότερα από 207 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε φορτίο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Snapshot Το παράνομο φορτίο μεταφέρθηκε αεροπορικώς από την Ασία τον Αύγουστο και εντοπίστηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του αεροδρομίου.

Η εκτιμώμενη αξία της κατασχεθείσας κάνναβης ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Snapshot powered by AI

Μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους άνω των 207 κιλών, εντόπισαν και κατέσχεσαν οι αρμόδιες αρχές στο τελωνείο του διεθνούς αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το παράνομο φορτίο είχε δηλωθεί ως αποστολή ενδυμάτων με χώρα προέλευσης την Ταϊλάνδη, ωστόσο, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, αποκαλύφθηκε ότι περιείχε ναρκωτικές ουσίες που είχαν μεταφερθεί αεροπορικώς από την Ασία τον περασμένο Αύγουστο.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων, οι ελεγκτές εντόπισαν 48 χαρτοκιβώτια, τα οποία βρίσκονταν τοποθετημένα σε δύο παλέτες. Από την εξέτασή τους διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό τους υπήρχαν συνολικά 207 κιλά και 466 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρχών, το οικονομικό όφελος που θα μπορούσε να αποφέρει η διακίνηση της συγκεκριμένης ποσότητας ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Οι έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό όσων εμπλέκονται στη μεταφορά και διακίνηση των ναρκωτικών.