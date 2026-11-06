Αιγάλεω: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών και αναβολικών

Snapshot Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και αναβολικά στην Αττική.

Συνελήφθη μια 23χρονη και αναζητείται ακόμη ένα άτομο που έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές.

Κατασχέθηκαν ασημί, μετρητά, κοκαΐνη, αναβολικές ουσίες, ηλεκτρονικές ζυγαριές, στιλέτο και δύο οχήματα.

Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε 100.000 ευρώ.

Σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων, παράνομη οπλοκατοχή και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Snapshot powered by AI

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και αναβολικών ουσιών στην Αττική προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Αιγάλεω.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη μία 23χρονη, η οποία φέρεται να συμμετείχε στην εγκληματική ομάδα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί από τις Αρχές και αναζητείται.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, από την προανακριτική έρευνα και τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και στοιχείων προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει ομάδα με σκοπό τη συστηματική διακίνηση εξαρτησιογόνων και αναβολικών ουσιών, χρησιμοποιώντας οχήματα για τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Ασήμι, μετρητά και ναρκωτικά

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε κατοικία στο Αιγάλεω, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δέκα ράβδους ασημιού και ψήγματα εργαστηριακού ασημιού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 43.000 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης, πλήθος φιαλιδίων που περιείχαν αναβολικές ουσίες, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, ένα μαχαίρι τύπου στιλέτο και δύο οχήματα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για τη δράση της ομάδας.

Από την αστυνομική έρευνα εκτιμάται ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος της εγκληματικής ομάδας ανέρχεται σε 100.000 ευρώ.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση εξαρτησιογόνων και αναβολικών ουσιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

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