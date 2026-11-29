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Από θαύμα γλίτωσε τα χειρότερα μια Αυστραλή θαυμάστρια, ηλικίας περίπου 30 ετών, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι του δεύτερου διαζώματος κατά τη διάρκεια συναυλίας του Χάρι Στάιλς στη Μελβούρνη, το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου 2026. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 23:00 τοπική ώρα στο Marvel Stadium, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, δύο γυναίκες χόρευαν και πόζαραν κοντά στο κιγκλίδωμα του μπαλκονιού, ενώ μια τρίτη φίλη τους τις φωτογράφιζε με το κινητό της τηλέφωνο. Κάποια στιγμή, η μελαχρινή γυναίκα κάθισε επισφαλώς πάνω στο κιγκλίδωμα, σταυρώνοντας τα πόδια της και σηκώνοντας το ένα χέρι στον αέρα για να ποζάρει, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει προς τα πίσω, προσγειωνόμενη σε άδεια καθίσματα του κάτω διαζώματος, υπό τις έντρομες κραυγές των γύρω θεατών.

Η κατάσταση της υγείας της και οι μαρτυρίες

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Βικτώρια, οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα επί τόπου προτού τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Όπως μετέδωσε το δίκτυο 7News, η 30χρονη νοσηλεύεται με τραύματα τόσο στο άνω όσο και στο κάτω μέρος του σώματός της.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές έντονου σοκ στην κερκίδα, αναφέροντας ότι ορισμένοι θεατές συγκλονίστηκαν σε τέτοιο βαθμό από το θέαμα ώστε κόντεψαν να λιποθυμήσουν ή να κάνουν εμετό. «Παρακολουθούσαμε κάπως αυτά τα κορίτσια στο πάνω διάζωμα. Ήταν προφανώς μεθυσμένες και απλώς έκαναν ανοησίες, προσπαθώντας να βγάλουν φωτογραφίες», δήλωσε μάρτυρας στο 7News, προσθέτοντας: «Όλοι τις κοιτούσαν εκείνη τη στιγμή, θα έλεγα, επειδή υπήρχαν άνθρωποι που τους φώναζαν να κατέβουν».

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