Λαμία: ΙΧ τούμπαρε και έπεσε μέσα σε σούδα

Snapshot Ένας 77χρονος οδηγός είχε τροχαίο ατύχημα σε αγροτικό δρόμο στη Ροδίτσα, έξω από τη Λαμία.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, τούμπαρε και κατέληξε αναποδογυρισμένο μέσα σε σούδα γεμάτη νερό.

Ο ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε στο όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση της 7ης ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του.

Ο 77χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς τραυματισμούς, παρά τη δύσκολη θέση του οχήματος μέσα στο νερό.

Οι διασώστες και οι περίοικοι χαρακτήρισαν την επιβίωσή του ως καθαρή τύχη. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτικό δρόμο στη Ροδίτσα, έξω από τη Λαμία.

Ειδικότερα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του, τουμπάρισε και κατέληξε αναποδογυρισμένο μέσα σε σούδα γεμάτη νερό.

Από την ανατροπή ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο πίσω κάθισμα ενώ το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου βρέθηκε μέσα στο νερό. Εγκλωβίστηκε ωστόσο εντός του οχήματος και χρειάστηκε η επέμβαση της 7ης ΕΜΑΚ κι άλλων συναδέλφων τους για τον απεγκλωβισμό του.

Ο ηλικιωμένος οδηγός βγήκε σώος από το αυτοκίνητο, με τους διασώστες αλλά και τους περίοικους να μιλούν για καθαρή τύχη, καθώς η θέση στην οποία κατέληξε το αυτοκίνητο μέσα στο νερό θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστες συνέπειες.

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