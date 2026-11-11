Λαμία: ΙΧ τούμπαρε και έπεσε μέσα σε σούδα

Από τύχη σώθηκε ο ηλικιωμένος οδηγός

Ζωή - Νίκη Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Λαμία: ΙΧ τούμπαρε και έπεσε μέσα σε σούδα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 77χρονος οδηγός είχε τροχαίο ατύχημα σε αγροτικό δρόμο στη Ροδίτσα, έξω από τη Λαμία.
  • Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, τούμπαρε και κατέληξε αναποδογυρισμένο μέσα σε σούδα γεμάτη νερό.
  • Ο ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε στο όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση της 7ης ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του.
  • Ο 77χρονος απεγκλωβίστηκε χωρίς τραυματισμούς, παρά τη δύσκολη θέση του οχήματος μέσα στο νερό.
  • Οι διασώστες και οι περίοικοι χαρακτήρισαν την επιβίωσή του ως καθαρή τύχη.
Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτικό δρόμο στη Ροδίτσα, έξω από τη Λαμία.

Ειδικότερα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του, τουμπάρισε και κατέληξε αναποδογυρισμένο μέσα σε σούδα γεμάτη νερό.

Από την ανατροπή ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο πίσω κάθισμα ενώ το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου βρέθηκε μέσα στο νερό. Εγκλωβίστηκε ωστόσο εντός του οχήματος και χρειάστηκε η επέμβαση της 7ης ΕΜΑΚ κι άλλων συναδέλφων τους για τον απεγκλωβισμό του.

Ο ηλικιωμένος οδηγός βγήκε σώος από το αυτοκίνητο, με τους διασώστες αλλά και τους περίοικους να μιλούν για καθαρή τύχη, καθώς η θέση στην οποία κατέληξε το αυτοκίνητο μέσα στο νερό θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστες συνέπειες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έρευνα για δηλητηριάσεις 23 στρατιωτών που «δείχνουν» τη Ρωσία ως εγκέφαλο - Στρατολογούσαν ανήλικα κορίτσια

12:47LIFESTYLE

Κάρεν Μάλντερ: Πώς είναι σήμερα ο πρώτος «άγγελος» της Victoria's Secret

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: ΙΧ τούμπαρε και έπεσε μέσα σε σούδα

12:46WHAT THE FACT

Εφιάλτης για 29χρονη: Ο εγκέφαλός της μετατοπίζεται προς τη σπονδυλική στήλη – Ζητά βοήθεια για σωτήρια θεραπεία

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Στο ΝΑΤΟ υπηρετούσε ο Αμερικανός στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Βρετανία

12:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτι: Αναβλήθηκε για τις 10 Φεβρουαρίου η δίκη για την τραγωδία

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόνος στα πόδια στο περπάτημα: Το σύμπτωμα που μπορεί να προειδοποιεί για πρόβλημα στις αρτηρίες

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Διπλωματικό unfair» Ερντογάν: Αποχώρησε για να μην υποδεχθεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια

12:15ANNOUNCEMENTS

Stoiximan Wheels of Change: Μία ομάδα, ένας κοινός τερματισμός!

12:15LIFESTYLE

Τηλεθέαση - βραδινή ζώνη: Οι επιτυχίες του ALPHA, το GNTM και τα «λαβωμένα» σίριαλ

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισόδια έξω από το Εφετείο: 10 προσαγωγές οπαδών

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας κατηγορείται ότι έκανε τη 10χρονη κόρη του «δεύτερη σύζυγό» του

12:07LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Αγωνία για τον αγαπημένο ηθοποιό - Τα τελευταία νέα της υγείας του

12:05ΚΟΣΜΟΣ

«Μην γυρίζεις ποτέ την πλάτη στο παιδί»: Η τρομακτική στιγμή που «ξαφνικό κύμα» παρασύρει κοριτσάκι

12:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 185.000 αιτήσεις την πρώτη ημέρα - Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τσαβδαρίδης: «Πέρασε στη σχολή με το σπαθί της» - Η απάντησή του στην καταγγελία ότι η κόρη του ήταν «εικονική» αθλήτρια για να πάρει μόρια για τις Πανελλήνιες -«Δεν την είχαμε ξαναδεί ποτέ» λένε γονείς αθλητριών

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Αντι-NAVTEX της Κύπρου, απάντηση στην Τουρκία για το Abeille Marego: «Οι έρευνες αδειοδοτήθηκαν από εμάς»

11:51ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέα προειδοποίηση προστίθεται στα φάρμακα GLP-1 - Σπάνια παρενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Ριτσώνα: Ζωοκλοπή-μαμούθ - Έκλεψαν 850 αρνιά από κτηνοτροφική μονάδα

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 25 Νοεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πού θα γίνουν συγκεντρώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισόδια έξω από το Εφετείο: 10 προσαγωγές οπαδών

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πλιάτσικο στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη - Η πετσέτα, το βαρύ τασάκι και τα εξαφανισμένα αντικείμενα

08:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Φοροδιαφυγή: Μετά την Pizza Fan και το Χωριάτικο, στο στόχαστρο μεγάλη αλυσίδα καφέ

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 25 Νοεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πού θα γίνουν συγκεντρώσεις

10:21LIFESTYLE

Μαριάντα Πιερίδη: «Φοβήθηκα για τη ζωή μου - Θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα» - Τα νέα για την υγεία της

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τσαβδαρίδης: «Πέρασε στη σχολή με το σπαθί της» - Η απάντησή του στην καταγγελία ότι η κόρη του ήταν «εικονική» αθλήτρια για να πάρει μόρια για τις Πανελλήνιες -«Δεν την είχαμε ξαναδεί ποτέ» λένε γονείς αθλητριών

12:07LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Αγωνία για τον αγαπημένο ηθοποιό - Τα τελευταία νέα της υγείας του

10:09WHAT THE FACT

Ο «πιο βρώμικος άνθρωπος στον κόσμο»: Δεν πλύθηκε για 60 χρόνια, πέθανε λίγο αφότου τον ανάγκασαν να κάνει μπάνιο

09:47ΚΟΣΜΟΣ

«Ο “Μπιλ Γκέιτς της Σουηδίας” αποκαλύπτει πώς κατέληξε άστεγος να ζει έξω από έπαυλη 281 εκατ. δολαρίων στο Λονδίνο»

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Πόσα χρήματα θα λάβετε και έως πότε πρέπει να καταβληθεί

10:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρή σε βαλίτσα: Το μυστικό της Φολεγάνδρου και το ραντεβού της Αραμάτα με τον στραγγαλιστή

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας κατηγορείται ότι έκανε τη 10χρονη κόρη του «δεύτερη σύζυγό» του

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Αυτά είναι τα 107 καταστήματα που θα ανοίξουν ξανά μετά το σκάνδαλο φοροδιαφυγής - Από τις 13:00 οι παραγγελίες

06:10ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Αλάσκα: UFO με «πλοκάμια» μέδουσας εμφανίστηκε κοντά σε αμερικανική στρατιωτική βάση – Το βίντεο που προκαλεί ερωτήματα

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Διπλωματικό unfair» Ερντογάν: Αποχώρησε για να μην υποδεχθεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Αντι-NAVTEX της Κύπρου, απάντηση στην Τουρκία για το Abeille Marego: «Οι έρευνες αδειοδοτήθηκαν από εμάς»

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Abeille Marengo: Η «μπαμπεσιά» της Άγκυρας με τη NAVTEX – Γιατί δεν δίνει στη δημοσιότητα τη ρηματική διακοίνωση

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Λιβύη θέλει να μας... τρολάρει: Αφού υπέγραψε μνημόνιο με την Τουρκία, τώρα λέει ότι «κατανοεί τις ανησυχίες» και δηλώνει «είμαστε ανοικτοί σε διάλογο»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Ριτσώνα: Ζωοκλοπή-μαμούθ - Έκλεψαν 850 αρνιά από κτηνοτροφική μονάδα

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ