Εύβοια: 16χρονος με ποδήλατο έπεσε πάνω σε μηχανή– Διακομίσθηκε στην Αθήνα

Snapshot Ένας 16χρονος στην Χαλκίδα συγκρούστηκε με σταθμευμένη μοτοσικλέτα ενώ οδηγούσε μηχανοκίνητο ποδήλατο.

Ο νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά μετά την πτώση και την πρόσκρουση σε τοίχο πολυκατοικίας.

Αστυνομικές δυνάμεις και ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο του ατυχήματος.

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε το βράδυ της Δευτέρας ένας 16χρονος στην Χαλκίδα όταν κάτω από συνθήκες που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί έπεσε με το μηχανοκίνητο ποδήλατο που οδηγούσε σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, ο μαθητής προσέκρουσε σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια κατέληξε σε τοίχο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 16χρνο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε Νοσοκομείο στην Αθήνα.

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