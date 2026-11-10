Δύο συλλήψεις στο Κερατσίνι για την κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο της Ναυπάκτου

Snapshot Συνελήφθησαν δύο Ρομά στο Κερατσίνι για τη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο.

Ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμη άτομα που συμμετείχαν στη διάρρηξη.

Η διάρρηξη έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης και οι δράστες απέσπασαν μεγάλη λεία.

Οι αστυνομικές έρευνες επεκτάθηκαν εκτός Δυτικής Ελλάδας, οδηγώντας στις συλλήψεις στην Αττική.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Αστυνομία για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Σε δύο συλλήψεις Ρομά και στην ταυτοποίηση δύο ακόμη που συμμετείχαν στην κινηματογραφική διάρρηξη που σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Ναυπάκτου προχώρησαν οι Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης με τους δράστες να διαφεύγουν με μεγάλη λεία.

Η αστυνομική επιχείρηση που στήθηκε ακολούθησε τα ίχνη των δραστών με τις έρευνες να επικεντρώνονται εκτός της Δυτικής Ελλάδας. Ως αποτέλεσμα οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων Ρομά που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Κερατσινίου στην Αττική.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση από την Αστυνομία.

Με πληροφορίες από tempo24.news

Διαβάστε επίσης