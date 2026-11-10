Παπασταύρου για τον απόπλου του Abeille Marengo: «Προχωρούμε με σχέδιο»

Snapshot Το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου με άδεια NAVTEX για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κπρου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε την εθνική συνεννόηση και ενότητα για την υλοποίηση του έργου.

Υπάρχει ενδεχόμενο επέκτασης της ενεργειακής διασύνδεσης και προς το Ισραήλ στο μέλλον.

Το πλοίο θα εκτελέσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης εξοπλισμού και στη συνέχεια έρευνες βυθού για την τοποθέτηση του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Οι εργασίες διεξάγονται σύμφωνα με τις NAVTEX που έχουν εκδοθεί από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές. Snapshot powered by AI

Με άδεια NAVTEX από την Ελληνική Δημοκρατία και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο απέπλευσε το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε λίγο μετά τις 18:20 το απόγευμα της Τρίτης ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ενημερώνοντας την εθνική αντιπροσωπεία.

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία του έργου, κάνοντας λόγο για την ανάγκη εθνικής συνεννόησης και ενότητας, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της ενεργειακής διασύνδεσης και προς το Ισραήλ.

«Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου και ενός ευρωπαϊκά στρατηγικού έργου προκειμένου να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και γιατί όχι να προχωρήσουμε μετά στην ενεργειακή διασύνδεση με το Ισραήλ. Προχωρούμε με σχέδιο, με αυτοπεποίθηση χωρίς ζητωκραυγές για την υλοποίηση ενός σημαντικά εθνικού έργου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου.

Η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ

Τον απόπλου του ερευνητικού πλοίου από το λιμάνι του Ηρακλείου ανακοίνωσε και ο ΑΔΜΗΕ, διευκρινίζοντας ότι το Abeille Marengo ξεκινά τις προβλεπόμενες δραστηριότητες για τη διεξαγωγή ερευνών στον βυθό, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, το πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στις έρευνες βυθού, βάσει των αγγελιών προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.

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