Μητσοτάκης για καλώδιο: Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις.

Μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν δώσει άδεια για την ερευνητική δραστηριότητα του πλοίου «Abeille Marengo».

Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Άγκυρα δεν δημιουργεί ζήτημα ούτε νομικό προηγούμενο για την Ελλάδα.

Ο Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν αναμένεται κλιμάκωση στις σχέσεις με την Τουρκία, αλλά η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα.

Οι εκλογές δεν θα γίνουν στις 2 Μαΐου, ενώ για το ενδεχόμενο εκλογών στις 20 Ιουνίου δεν δόθηκε απάντηση. Snapshot powered by AI

«Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις», εκτίμησε αναφορικά με την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Κύπρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας στο συνέδριο του «Πρώτου Θέματος», ο πρωθυπουργός διαμήνυσε πως μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος έδωσαν άδεια για την ερευνητική δραστηριότητα του πλοίου «Abeille Marengo».

Επιπρόσθετα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως η ρηματική διακοίνωση της κυβέρνησης της Γαλλίας προς την Άγκυρα, δεν δημιουργεί κανένα ζήτημα στην Αθήνα και «δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο».

Ο πρωθυπουργός με φόντο τις Navtex Ελλάδας, Κύπρου αλλά και την αντι-Navtex της Άγκυρας, εκτίμησε πως «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση», ωστόσο είπε «είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα».

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης Eurokinissi

Κατά τα άλλα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι θα ήταν λάθος της Τουρκίας να προχωρήσει σε ψήφιση του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα», επισημαίνοντας πως θα ήταν «μια αχρείαστη επιβάρυνση». Διαμήνυσε δε πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο «θα έφερνε τη δυναμική αντίδραση της Ελλάδας».

«Όχι» σε εκλογές στις 2 Μαΐου – Τι απάντησε για την Κυριακή πριν του Αγίου Πνεύματος

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως οι εκλογές δεν θα διεξαχθούν στις 2 Μαΐου. Ωστόσο, σε άλλη ερώτηση για το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες την Κυριακή 20 Ιουνίου, πριν τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, απάντησε: «Δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω»

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