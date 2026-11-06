Explainer: Η Navtex για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου και η κόκκινη γραμμή

Εκδόθηκε το απόγευμα της Παρασκευής η Navtex των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Μάκης Πολλάτος

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  • Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo θα πραγματοποιήσει έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, με σχεδόν το ήμισυ της πορείας του εντός ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης έως τις 6 Μαρτίου 2027.
  • Μετά το τέλος του 2026, το πλοίο θα συνεχίσει τις έρευνες εκτός ελληνικής χωρικής θάλασσας σε διεθνή ύδατα, θέτοντας σε δοκιμασία τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
  • Υπάρχει χρονικό περιθώριο έως το τέλος του 2026 για την ολοκλήρωση της οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, που μπορεί να επηρεάσει τις διπλωματικές και πολιτικές εξελίξεις.
  • Η Navtex 1411/26 της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού καθορίζει την απόσταση δύο ναυτικών μιλίων που ζητά η Ελλάδα από όλα τα πλοία κατά τις έρευνες εντός ελληνικών χωρικών υδάτων.
  • Οι ενδεχόμενες αντιδράσεις άλλων χωρών όταν το πλοίο βγει σε διεθνή ύδατα θα αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα για την εξέλιξη του έργου και των γεωπολιτικών σχέσεων στην περιοχή.
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Την παραμικρή ιδέα να έχει κάποιος για διπλωματικές υποθέσεις, για το πώς διαμορφώνονται οι διακρατικές σχέσεις μεταξύ γειτονικών χωρών, ή για τα στρατιωτικά θέματα, βλέποντας και μόνο την κόκκινη γραμμή με την πορεία που θα ακολουθήσει το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, στο πλαίσιο των εργασιών για την εύρεση της καταλληλότερης διαδρομής όδευσης και πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου για τον Great Sea Interconnector, διαπιστώνει ότι σχεδόν το ήμισυ της πορείας του πλοίου θα γίνει εντός ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης. Δηλαδή, σχεδόν το ήμισυ του χρόνου των ερευνών που θα κάνει το πλήρωμα του Abeille Marengo, οι εργασίες θα διεξαχθούν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Οι έρευνες ανακοινώθηκε ότι θα διαρκέσουν για διάστημα τεσσάρων μηνών, μέχρι 6 Μαρτίου 2027.

Κατά συνέπεια, τα δύσκολα και τα πιο περίπλοκα -αν εμφανιστούν και δεν ευοδοθούν οι άτυπες διπλωματικές διεργασίες- αναμένεται να έλθουν στο προσκήνιο μετά το τέλος του 2026. Από τις αρχές του 2027, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο θα κινηθεί εκτός της ελληνικής χωρικής θάλασσας συνεχίζοντας τις έρευνές του σε διεθνή ύδατα.

Τότε αναμένεται το πραγματικό τεστ αντοχής των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Από τις αρχές του 2027 όταν το γαλλικό ερευνητικό πλοίο που θα χαρτογραφήσει τη διαδρομή του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου κινηθεί εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων και πλεύσει στην ανοιχτή θάλασσα, στην ανατολική Μεσόγειο, νοτιοανατολικά της Κάσου και της Καρπάθου.

Αλλά μέχρι τότε υπάρχει ικανό χρονικό διάστημα ακόμη και για να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Οπότε τα δεδομένα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά: Και σε πολιτικό επίπεδο, και στο διπλωματικό πεδίο αλλά και επί της ουσίας, αν χρειαστεί να αντιμετωπιστεί πιθανή αντίδραση από χώρα που θα θεωρήσει ότι οι εργασίες την θίγουν.

Μέχρι τα τέλη του 2026, όπως δείχνει η κόκκινη γραμμή στο χάρτη που αποτυπώνονται οι συντεταγμένες των ερευνών του Abeille Marengo, το γαλλικό πλοίο της Nexans που θα κάνει τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο θα κινείται εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Σε μια ασφαλή διαδρομή δηλαδή. Τι θα γίνει όταν το γαλλικό πλοίο βγει σε διεθνή ύδατα είναι ένα άλλο ερώτημα.

Κι εκεί θα απαντηθεί και το ερώτημα αν πράγματι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι θα δώσουν εντολή σε παραπλέοντα εμπορικά και πολεμικά πλοία να τηρήσουν την απόσταση των δύο ναυτικών μιλίων που ζητά η Ελλάδα απ' όλους τους ναυτιλλομένους με την Navtex 1411/26 που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την έναρξη των ερευνών.

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