Snapshot Snapshot powered by AI

Η Συμμαχία των Προθύμων «παραμένει αποφασισμένη να παρατείνει την ουκρανική κρίση. Οι συζητήσεις για προθυμία για διαπραγμάτευση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια κάλυψη για την επιθετική στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, όπως ανέφερε το Interfax.

«Η τελευταία συνάντηση των Προθύμων κατέδειξε ξεκάθαρα ότι οι συμμετέχοντες σε αυτή τη μορφή δεν έχουν κανένα συμφέρον για μια ειρηνική λύση», δήλωσε η Ζαχάροβα, όπως ανέφερε το Tass.

«Παραμένουν αποφασισμένοι να παρατείνουν τη σύγκρουση προκειμένου να συνεχίσουν να επωφελούνται από αυτήν», δήλωσε η Ρωσίδα διπλωμάτης.

«Όλες οι συζητήσεις για προθυμία για διαπραγμάτευση χρησιμεύουν μόνο για να καλύψουν την επίμονη επιθετική στάση απέναντι στη Ρωσία στην Ευρώπη», τόνισε η Ζαχάροβα.

Διαβάστε επίσης