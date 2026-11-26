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Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (26/11) έξω από σχολείο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 33χρονου άνδρα.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Μουρνιών, στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου.

Διευκρινίζεται ότι στο επεισόδιο δεν ενεπλάκησαν μαθητές ή άλλα ανήλικα άτομα.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Στο σημείο έσπευσαν επίσης αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι επιλήφθηκαν του περιστατικού.

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