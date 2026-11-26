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Αίτηση στην Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πάρει πίσω τα δύο παιδιά της, κατέθεσε σήμερα Πέμπτη η 22χρονη μητέρα, η οποία μόλις χθες καταδικάστηκε μαζί με τον 25χρονο σύντροφό της σε ποινή φυλάκισης εννέα μηνών με τριετή αναστολή, για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο από κοινού και κατά συρροή.

Όπως μετέφερε ο συνήγορός της, η μητέρα και ο σύντροφός της, μετά την αποχώρησή τους από το δικαστήριο, επισκέφθηκαν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονται για προστατευτική φύλαξη τα δύο παιδιά, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, χωρίς, ωστόσο, να τους επιτραπεί να έρθουν σε επαφή μαζί τους.

Η 22χρονη εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι άφησε μόνα τα παιδιά της λόγω έκτακτης ανάγκης, καθώς, όπως ισχυρίζεται, απέβαλε, παρουσίασε αιμορραγία και έπρεπε να επισκεφθεί νοσοκομείο. Ο ισχυρισμός της δεν αποδείχθηκε στο δικαστήριο, ενώ κατά την ακροαματική διαδικασία διαπιστώθηκαν αντιφάσεις στις απολογίες του ζευγαριού σχετικά με τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά έμειναν μόνα για περισσότερες από πέντε ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν το περασμένο Σάββατο από αστυνομικούς, οι οποίοι χρειάστηκε να παραβιάσουν την πόρτα του διαμερίσματος στους Αμπελόκηπους, έπειτα από ειδοποίηση γειτόνων που τα άκουγαν επί ώρες να κλαίνε. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν στη δικογραφία, τα παιδιά ήταν βρώμικα και πεινασμένα, σε ένα ρυπαρό περιβάλλον.

Έκτοτε παραμένουν στο νοσοκομείο για προστατευτική φύλαξη, ενώ το ζήτημα της επιμέλειάς τους θα κριθεί μετά την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας που έχει ζητήσει η Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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