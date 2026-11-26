Πάτρα: Νέα απάτη με μεγάλη λεία από «λογιστή» - Άρπαξε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ
Η γυναίκα πείστηκε από τους ισχυρισμούς του απατεώνα και άφησε τα κοσμήματά της σε σασκούλα έξω από το σπίτι της
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Νέο περιστατικό απάτης καταγράφηκε σήμερα στην Πάτρα, με θύμα μία γυναίκα, την οποία κατάφερε να εξαπατήσει άγνωστος άνδρας, προσποιούμενος τον λογιστή.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο δράστης, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα και επικαλούμενος την ιδιότητά του ως δήθεν λογιστή, έπεισε τη γυναίκα να αφήσει έξω από την οικία της μία σακούλα που περιείχε κοσμήματα μεγάλης αξίας.
Η γυναίκα πείστηκε με αποτέλεσμα η σακούλα με τα κοσμήματα, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 10.000 ευρώ, να καταλήξει στα χέρια του επιτήδειου.
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