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Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Νικολάου Φλώρου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα της οδού Νικολάου Φλώρου από το ύψος της οδού Αγαμέμνονος και μετά, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση του περιστατικού και η επέμβαση των αρμόδιων δυνάμεων.