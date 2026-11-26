Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στους Αμπελόκηπους - Διακοπή κυκλοφορίας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Νικολάου Φλώρου, στο ύψος της οδού Αγαμέμνονος, εξαιτίας εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όχημα
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Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Νικολάου Φλώρου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα.
Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα της οδού Νικολάου Φλώρου από το ύψος της οδού Αγαμέμνονος και μετά, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαχείριση του περιστατικού και η επέμβαση των αρμόδιων δυνάμεων.
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