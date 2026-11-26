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Ο πόλεμος στην Ουκρανία «δεν πρέπει και δεν μπορεί να επεκταθεί στη Μεσόγειο», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Πιστεύω ότι είναι σωστό να πω πως γνωρίζετε τη θέση μου για την Ουκρανία, γνωρίζετε τη στήριξή μου, τη στήριξη της Ιταλίας προς την Ουκρανία. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο πόλεμος δεν πρέπει και δεν μπορεί να επεκταθεί στη Μεσόγειο», υπογράμμισε η Μελόνι.

«Πιστεύω ότι στο ζήτημα αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς, όπως υπήρξαμε και τις τελευταίες ημέρες με τους Ουκρανούς φίλους μας. Πρέπει επίσης να είμαστε ξεκάθαροι και με τους εταίρους μας», συνέχισε.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η υποστήριξη προς το Κίεβο πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία της εθνικής ασφάλειας.

«Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία να αμύνεται. Ωστόσο, οφείλουμε επίσης να προστατεύουμε την ασφάλεια των συνόρων και των πολιτών μας», επισήμανε.

«Στο ζήτημα αυτό υπήρξα και σκοπεύω να συνεχίσω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη απέναντι στον πρόεδρο Ζελένσκι και στην Ουκρανία», κατέληξε.

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