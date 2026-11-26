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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον εφιάλτη της 15χρονης, την οποία οι γονείς της εξέδιδαν σε ηλικιωμένους στο χωριό Παναιτώλιο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με το Live News, η μητέρα της, η οποία κανόνιζε τις συναντήσεις, εξέδιδε το κορίτσι από όταν πήγαινε δημοτικό (περίπου από την ηλικία των 8 ετών) πηγαίνοντάς τη σε σπίτια ηλικιωμένων, οι οποίοι κατέβαλλαν χρήματα για να ασελγούν σε βάρος της.

Το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, άνδρας που διατηρεί επιχείρηση στο Αγρίνιο μετέφερε την ανήλικη σε σπίτια ηλικιωμένων με τη συγκατάθεση της μητέρας της, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην κακοποίησή της.

Το κορίτσι εκμυστηρεύτηκε τον εφιάλτη που βίωνε σε κοντινό της πρόσωπο και ακολούθησε η καταγγελία στην Αστυνομία.

Μάλιστα, η 15χρονη φέρεται να έχει υποδείξει συγκεκριμένες κατοικίες όπου βρέθηκε παρά τη θέλησή της κι εκεί άνδρες προχωρούσαν σε ασελγείς πράξεις, ενώ κατονόμασε τουλάχιστον 10 άτομα.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 7 συλλήψεις, ενώ έχουν συλληφθεί και οι γονείς της, με τη μητέρα της να κατηγορείται για μαστροπεία.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Το ανήλικο θύμα μεταφέρθηκε προηγουμένως στην Ιατροδικαστική Πατρών για εξετάσεις, από τις οποίες, όμως δεν προέκυψε βιασμός.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται τις επόμενες ώρες επίσημη ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας.

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