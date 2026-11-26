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Κανονικά εξυπηρετεί ξανά το επιβατικό κοινό ο σταθμός του Μετρό «Ομόνοια», έπειτα από την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του το απόγευμα της Πέμπτης.

Όπως ανακοινώθηκε από τη ΣΤΑ.ΣΥ., ο σταθμός έκλεισε στις 15:47 όταν διαπιστώθηκε έκλυση καπνού από αποσκευή επιβάτη στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων. Το προσωπικό λειτουργίας έκανε χρήση πυροσβεστήρα, ενώ στο σημείο κλήθηκε και επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

«Σας ενημερώνουμε, ότι ο σταθμός του Μετρό "Ομόνοια" έκλεισε προσωρινά στις 15:47, λόγω έκλυσης καπνού από αποσκευή επιβάτη στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων. Το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ. έκανε χρήση πυροσβεστήρα και στο σημείο κλήθηκε και επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Ο σταθμός έχει πλέον επαναλειτουργήσει και εξυπηρετεί κανονικά το επιβατικό κοινό».

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