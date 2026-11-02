Συναγερμός στην Ομόνοια: Γυναίκα έπεσε στις γραμμές του Μετρό

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το απόγευμα στον σταθμό του Μετρό στην Ομόνοια, όταν μία γυναίκα έπεσε στις γραμμές, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συρμός που πλησίαζε εκείνη την ώρα τον σταθμό κατάφερε να σταματήσει εγκαίρως. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν τη γυναίκα και κατάφεραν να την απομακρύνουν από τις γραμμές.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

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