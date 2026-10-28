Θεσσαλονίκη: Κανονικά τα δρομολόγια στους 6 σταθμούς του μετρό που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους
Σε κανονική λειτουργία το Μετρό Θεσσαλονίκης - Άνοιξαν οι έξι σταθμοί που ήταν κλειστοί
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Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς έχουν ανοίξει οι έξι σταθμοί που ήταν κλειστοί.
Από τις 11 το πρωί, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, είχε ανασταλεί η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας , «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».
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