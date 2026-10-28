Πλατανιάς Πηλίου: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκου -Περίπου 50 άτομα έχουν αποκοπεί

Snapshot Σοβαρά προβλήματα πλημμύρας έχουν προκληθεί στο νότιο Πήλιο λόγω έντονης βροχόπτωσης και υπερχείλισης ρέματος.

Περίπου 50 κάτοικοι του οικισμού Πλατανιάς έχουν αποκοπεί, με τα σπίτια τους να έχουν πλημμυρίσει στα υπόγεια και να έχουν μείνει χωρίς νερό.

Η ΕΜΑΚ Λάρισας επιχειρεί για τον απεγκλωβισμό ενός κατοίκου που βρίσκεται σε ξενοδοχείο για επτά ώρες και θα τον μεταφέρει με σωστική λέμβο.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε υψηλότερους ορόφους, να περιμένουν να υποχωρήσουν τα νερά και να επικοινωνούν με το 112 σε περίπτωση ανάγκης.

Αναμένονται νέες έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή, γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει τα υπάρχοντα προβλήματα. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση της ΕΜΑΚ οργανώθηκε για τον απεγκλωβισμό ενός κατοίκου της περιοχής Πλατανιά στο νότιο Πήλιο, ο οποίος είχε αποκλειστεί στο ξενοδοχείο που διαθέτει λόγω της πλημμύρας, ενώ αδυνατούσε να περπατήσει λόγω τραύματος.

Από εχθές, Τετάρτη, σφοδρή βροχόπτωση πλήττει ολόκληρη την περιοχή της Μαγνησίας, με τα σοβαρότερα προβλήματα να σημειώνονται στο νότιο Πήλιο, όπου ξεχείλισε το ρέμα και απέκοψε το μισό τμήμα του οικισμού.

Άνδρες της 8ης ΕΜΑΚ Λάρισας έχουν σπεύσει στον οικισμό προκειμένου να βοηθήσουν τους κατοίκους της περιοχής να φύγουν από τα σπίτια τους, τα οποία έχουν πλημμυρίσει στα υπόγεια. Την ίδια ώρα, λόγω ζημιών που έχουν γίνει στις γεωτρήσεις της περιοχής, οι κάτοικοι βρίσκονται χωρίς νερό.

Περίπου 50 άνθρωποι βρίσκονται αποκομμένοι στον οικισμό, με τους ίδιους να δηλώνουν ότι είναι καλά στην υγεία τους και θα περιμένουν μέχρι να πέσουν τα νερά. Ο ιδιοκτήτης της ξενοδοχειακής μονάδας, όμως, ζήτησε βοήθεια προκειμένου να φύγει με ασφάλεια από το ξενοδοχείο.

Από το σημείο θα μεταφερθεί με σωστική λέμβο, ενώ τα νερά ρέουν με ορμή από τον δρόμο. Ο άνδρας χρειάστηκε να μεταφερθεί, καθώς χτύπησε το πόδι του σε φρεάτιο, όπως εξήγησε.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή της Μαγνησίας αναμένονται έντονες βροχές όλο το βράδυ, με τα προβλήματα που έχουν ήδη σημειωθεί σε αρκετά χωριά να χειροτερεύουν.

Οι Αρχές ζητούν από τους κατοίκους να κάνουν υπομονή μέχρι να σταματήσει η βροχή και να πέσουν τα νερά, να παραμένουν στους υψηλότερους ορόφους των κτηρίων για να αποφύγουν τον κίνδυνο πλημμύρας και να επικοινωνήσουν με το 112 σε περίπτωση ανάγκης.

Δύο μηνύματα 112 έχουν εκδοθεί στην περιοχή της Μαγνησίας για περιορισμό των μετακινήσεων και μετακίνηση στους υψηλότερους ορόφους των κτηρίων, ενώ η αντιπεριφερειάρχης της περιοχής Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, δήλωσε στα gegonota.gr, ότι έχει γίνει καθαρισμός του ρέματος, ωστόσο «απαιτούνται έργα ορεινής υδρονομίας, καθώς δεν έχει προχωρήσει το γεφύρωμα στον οικισμό και ο δήμος εναπόθεσε εκεί προσωρινά κιούγκια δημιουργώντας πρόβλημα παροχετευτικότητας νερού στην θάλασσα».

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