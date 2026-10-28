Πλατανιάς Πηλίου: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκου -Περίπου 50 άτομα έχουν αποκοπεί

Σοβαρά προβλήματα από την έντονη βροχόπτωση έχουν σημειωθεί στο νότιο Πήλιο

Ελένη Ευστρατίου

Πλατανιάς Πηλίου: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό κατοίκου -Περίπου 50 άτομα έχουν αποκοπεί
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σοβαρά προβλήματα πλημμύρας έχουν προκληθεί στο νότιο Πήλιο λόγω έντονης βροχόπτωσης και υπερχείλισης ρέματος.
  • Περίπου 50 κάτοικοι του οικισμού Πλατανιάς έχουν αποκοπεί, με τα σπίτια τους να έχουν πλημμυρίσει στα υπόγεια και να έχουν μείνει χωρίς νερό.
  • Η ΕΜΑΚ Λάρισας επιχειρεί για τον απεγκλωβισμό ενός κατοίκου που βρίσκεται σε ξενοδοχείο για επτά ώρες και θα τον μεταφέρει με σωστική λέμβο.
  • Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε υψηλότερους ορόφους, να περιμένουν να υποχωρήσουν τα νερά και να επικοινωνούν με το 112 σε περίπτωση ανάγκης.
  • Αναμένονται νέες έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή, γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει τα υπάρχοντα προβλήματα.
Snapshot powered by AI

Επιχείρηση της ΕΜΑΚ οργανώθηκε για τον απεγκλωβισμό ενός κατοίκου της περιοχής Πλατανιά στο νότιο Πήλιο, ο οποίος είχε αποκλειστεί στο ξενοδοχείο που διαθέτει λόγω της πλημμύρας, ενώ αδυνατούσε να περπατήσει λόγω τραύματος.

Από εχθές, Τετάρτη, σφοδρή βροχόπτωση πλήττει ολόκληρη την περιοχή της Μαγνησίας, με τα σοβαρότερα προβλήματα να σημειώνονται στο νότιο Πήλιο, όπου ξεχείλισε το ρέμα και απέκοψε το μισό τμήμα του οικισμού.

Άνδρες της 8ης ΕΜΑΚ Λάρισας έχουν σπεύσει στον οικισμό προκειμένου να βοηθήσουν τους κατοίκους της περιοχής να φύγουν από τα σπίτια τους, τα οποία έχουν πλημμυρίσει στα υπόγεια. Την ίδια ώρα, λόγω ζημιών που έχουν γίνει στις γεωτρήσεις της περιοχής, οι κάτοικοι βρίσκονται χωρίς νερό.

Περίπου 50 άνθρωποι βρίσκονται αποκομμένοι στον οικισμό, με τους ίδιους να δηλώνουν ότι είναι καλά στην υγεία τους και θα περιμένουν μέχρι να πέσουν τα νερά. Ο ιδιοκτήτης της ξενοδοχειακής μονάδας, όμως, ζήτησε βοήθεια προκειμένου να φύγει με ασφάλεια από το ξενοδοχείο.

Από το σημείο θα μεταφερθεί με σωστική λέμβο, ενώ τα νερά ρέουν με ορμή από τον δρόμο. Ο άνδρας χρειάστηκε να μεταφερθεί, καθώς χτύπησε το πόδι του σε φρεάτιο, όπως εξήγησε.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή της Μαγνησίας αναμένονται έντονες βροχές όλο το βράδυ, με τα προβλήματα που έχουν ήδη σημειωθεί σε αρκετά χωριά να χειροτερεύουν.

Οι Αρχές ζητούν από τους κατοίκους να κάνουν υπομονή μέχρι να σταματήσει η βροχή και να πέσουν τα νερά, να παραμένουν στους υψηλότερους ορόφους των κτηρίων για να αποφύγουν τον κίνδυνο πλημμύρας και να επικοινωνήσουν με το 112 σε περίπτωση ανάγκης.

Δύο μηνύματα 112 έχουν εκδοθεί στην περιοχή της Μαγνησίας για περιορισμό των μετακινήσεων και μετακίνηση στους υψηλότερους ορόφους των κτηρίων, ενώ η αντιπεριφερειάρχης της περιοχής Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, δήλωσε στα gegonota.gr, ότι έχει γίνει καθαρισμός του ρέματος, ωστόσο «απαιτούνται έργα ορεινής υδρονομίας, καθώς δεν έχει προχωρήσει το γεφύρωμα στον οικισμό και ο δήμος εναπόθεσε εκεί προσωρινά κιούγκια δημιουργώντας πρόβλημα παροχετευτικότητας νερού στην θάλασσα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:40ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τον Κόλπο για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν - Στέλνουν Patriot στο Ισραήλ

19:25ΚΟΣΜΟΣ

To Ισραήλ σε πολιτικό αδιέξο μετά τις εκλογές - Ο γρίφος για τη νέα κυβέρνηση - Νέα δήλωση Τραμπ

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στο Μαϊάμι ο Φλάβιο Μπολσονάρο μετά την εντολή να παραδώσει το διαβατήριό του λόγω δικαστικής έρευνας

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε 12χρονος με ηλεκτρικό πατίνι μετά από τροχαίο με δίκυκλο– Συνελήφθη 61χρονος

19:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα - Αίγυπτος: Νέα συνομιλία υπουργών Εξωτερικών για την Ανατολική Μεσόγειο

19:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προσευχήθηκε στον τάφο του πάπα Φραγκίσκου

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κανονικά τα δρομολόγια στους 6 σταθμούς του μετρό που είχε ανασταλεί η λειτουργία τους

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία επιβεβαιώνει ότι φιλοξένησε συνομιλίες για την επανένωση ανατολικής και δυτικής Λιβύης

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 31 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πλατανιάς Πηλίου: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό τραυματισμένου κατοίκου -Περίπου 50 άτομα έχουν αποκοπεί εξαιτίας της πλημμύρας

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέος γύρος επεισοδίων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

18:32ΕΘΝΙΚΑ

28η Οκτωβρίου: Ο άγνωστος «πόλεμος των αμάχων» στον Πειραιά – Η ζωή στα καταφύγια, η πείνα και η αντίσταση

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Έντονα καιρικά φαινόμενα στη Σκιάθο - Πλημμύρες και κλειστοί δρόμοι 

18:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που χτυπάει η κακοκαιρία - Πού προβλέπονται πλημμυρικά φαινόμενα - Πού χιονίζει

18:20ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Με υπερηφάνια παρέλασαν οι μόλις τρεις μαθητές στο χωριό Κόμητο της Εύβοιας

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Της είπαν «θα μετρήσουμε τα χρήματά σας» και της πήραν 70.000 ευρώ

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο επίκεντρο της Αστυνομίας ινστιτούτο μασάζ μετά από καταγγελία νεαρής

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Σοβαρό τροχαίο με δίκυκλο στο δρόμο της Τουρλίδας – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Μαθητές αψήφησαν την απαγόρευση και έκαναν παρέλαση

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τουλάχιστον 68 νεκροί από τη σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Μαθητές αψήφησαν την απαγόρευση και έκαναν παρέλαση

18:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι περιοχές που χτυπάει η κακοκαιρία - Πού προβλέπονται πλημμυρικά φαινόμενα - Πού χιονίζει

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πύργο: Το Σάββατο πάντρεψε την κόρη της και την Τρίτη σκοτώθηκε σε τροχαίο

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο επίκεντρο της Αστυνομίας ινστιτούτο μασάζ μετά από καταγγελία νεαρής

15:25WHAT THE FACT

Ιωάννης Βαρδουλάκης: Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ που πολέμησε ηρωικά στη Μάχη της Κρήτης

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Πλατανιάς Πηλίου: Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό τραυματισμένου κατοίκου -Περίπου 50 άτομα έχουν αποκοπεί εξαιτίας της πλημμύρας

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κατσιμήτρος, Δαβάκης, Βραχνός: η τραγική μοίρα τριών ηρώων του 1940

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τουλάχιστον 68 νεκροί από τη σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στο Τολέδο

19:25ΚΟΣΜΟΣ

To Ισραήλ σε πολιτικό αδιέξο μετά τις εκλογές - Ο γρίφος για τη νέα κυβέρνηση - Νέα δήλωση Τραμπ

14:14LIFESTYLE

Eurovision 2027: Οι 13 χώρες που δεν θα συμμετέχουν - Κάνει πρεμιέρα ο... Καναδάς!

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Της είπαν «θα μετρήσουμε τα χρήματά σας» και της πήραν 70.000 ευρώ

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Νέος γύρος επεισοδίων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

18:32ΕΘΝΙΚΑ

28η Οκτωβρίου: Ο άγνωστος «πόλεμος των αμάχων» στον Πειραιά – Η ζωή στα καταφύγια, η πείνα και η αντίσταση

15:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε καταβάλλεται - Τα «ψιλά γράμματα» που μπορεί να μειώσουν το ποσό

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τα σενάρια για τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Τολέδο - Η βλάβη και η εντολή στον μηχανοδηγό

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Viral: Γυναίκα προσπάθησε να χαϊδέψει λευκό καρχαρία - Παραλίγο να της φάει το χέρι (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ