Κακοκαιρία: Πλημμυρικά φαινόμενα στη Σύμη - Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δείτε βίντεο
Ορμητικά νερά και λάσπες πλημμύρισαν το οδικό δίκτυο
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- Οι δρόμοι της Σύμης μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω της κακοκαιρίας την Τετάρτη 28/10.
- Ορμητικά νερά και λάσπες πλημμύρισαν το οδικό δίκτυο του νησιού.
Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι της Σύμης το μεσημέρι της Τετάρτης (28/10) λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ορμητικά νερά με λάσπες πλημμύρισαν το οδικό δίκτυο.
Δείτε βίντεο από το symitv.gr:
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