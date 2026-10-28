Κακοκαιρία: Πλημμυρικά φαινόμενα στη Σύμη - Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δείτε βίντεο

Ορμητικά νερά και λάσπες πλημμύρισαν το οδικό δίκτυο

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Κακοκαιρία: Πλημμυρικά φαινόμενα στη Σύμη - Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Οι δρόμοι της Σύμης μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω της κακοκαιρίας την Τετάρτη 28/10.
  • Ορμητικά νερά και λάσπες πλημμύρισαν το οδικό δίκτυο του νησιού.
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Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι της Σύμης το μεσημέρι της Τετάρτης (28/10) λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ορμητικά νερά με λάσπες πλημμύρισαν το οδικό δίκτυο.

Δείτε βίντεο από το symitv.gr:

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