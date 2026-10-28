Πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σκιάθο - Έκλεισε ο δρόμος προς Πλατανιά

Snapshot κακοκαιρία Σκιάθο προκαλέσει πλημμύρες, υπερχείλιση υδάτων και κατολισθήσεις σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου.

Ο δρόμος προς την περιοχή Πλατανιά έχει κλείσει λόγω επικίνδυνης ανόδου της στάθμης του νερού στο τοπικό ρέμα.

Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί και στον δρόμο προς τις Κουκουναριές, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Οι κάτοικοι και οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους.

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τις Σποράδες λόγω έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στη Σκιάθο, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχείλιση υδάτων σε δρόμους και κατολισθήσεις σε σημεία του οδικού δικτύου.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην περιοχή του Πλατανιά, όπου η στάθμη του νερού στο τοπικό ρέμα έχει ανέβει επικίνδυνα, πλησιάζοντας τα όρια υπερχείλισης. Σύμφωνα με το skiathoslife.gr, ο δρόμος που οδηγεί στην περιοχή έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας, καθώς η διέλευση των οχημάτων εγκυμονεί κινδύνους.

Την ίδια ώρα, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στον δρόμο προς τις Κουκουναριές, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στην κυκλοφορία. Οι κάτοικοι και οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους.

Η Σκιάθος βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που πλήττονται από το κύμα κακοκαιρίας, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τις Σποράδες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων.