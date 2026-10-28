Πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σκιάθο - Έκλεισε ο δρόμος προς Πλατανιά

Την ίδια ώρα, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στον δρόμο προς τις Κουκουναριές, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στην κυκλοφορία

Δημήτρης Δρίζος

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σκιάθο - Έκλεισε ο δρόμος προς Πλατανιά
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • κακοκαιρία Σκιάθο προκαλέσει πλημμύρες, υπερχείλιση υδάτων και κατολισθήσεις σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου.
  • Ο δρόμος προς την περιοχή Πλατανιά έχει κλείσει λόγω επικίνδυνης ανόδου της στάθμης του νερού στο τοπικό ρέμα.
  • Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί και στον δρόμο προς τις Κουκουναριές, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.
  • Οι κάτοικοι και οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να μην διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους.
  • Η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τις Σποράδες λόγω έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων.
Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στη Σκιάθο, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχείλιση υδάτων σε δρόμους και κατολισθήσεις σε σημεία του οδικού δικτύου.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην περιοχή του Πλατανιά, όπου η στάθμη του νερού στο τοπικό ρέμα έχει ανέβει επικίνδυνα, πλησιάζοντας τα όρια υπερχείλισης. Σύμφωνα με το skiathoslife.gr, ο δρόμος που οδηγεί στην περιοχή έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας, καθώς η διέλευση των οχημάτων εγκυμονεί κινδύνους.

Την ίδια ώρα, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στον δρόμο προς τις Κουκουναριές, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στην κυκλοφορία. Οι κάτοικοι και οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους.

Η Σκιάθος βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που πλήττονται από το κύμα κακοκαιρίας, με την ΕΜΥ να έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για τις Σποράδες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία δίχως τέλος στην Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από την σύγκρουση των τρένων

14:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση τρένων στο Τολέδο: Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον ισπανικό λαό

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σκιάθο - Έκλεισε ο δρόμος προς Πλατανιά

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με πρώην υπουργό: Επέβαινε σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν στην Ισπανία - «Την παίρνουν τηλέφωνο και δεν απαντάει»

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Viral: Γυναίκα προσπάθησε να χαϊδέψει λευκό καρχαρία - Παραλίγο να της φάει το χέρι (video)

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Με βαρύ ιστορικό ο ανήλικος δράστης που επιτέθηκε σε φρουρό έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι - Είχε ριζοσπαστικοποιηθεί στην Γερμανία

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ:Τα 3 σενάρια για τη νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές - Οι δύσκολες εξισώσεις και οι συμβιβασμοί

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Ανήλικος παρέσυρε 5χρονο με αυτοκίνητο έξω από παιδική χαρά

14:14LIFESTYLE

Eurovision 2027: Οι 13 χώρες που δεν θα συμμετέχουν - Κάνει πρεμιέρα ο... Καναδάς!

14:08ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Η ταχύτατη εξέλιξη των Ενόπλων Δυνάμεων απαραίτητος όρος εθνικής επιβίωσης

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Μεσολαβητές από το Κατάρ παρουσίασαν νέο προσχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου

13:59ΕΘΝΙΚΑ

28η Οκτωβρίου: Συγκίνησε η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη - Εντυπωσίασαν τα νέα υπερόπλα

13:54ΚΟΣΜΟΣ

«Η Ευρώπη πενθεί μαζί σας»: Μακρόν, φον ντερ Λάιεν και βασιλική οικογένεια εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στα θύματα της σύγκρουσης των δύο τρένων στην Ισπανία

13:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Οι Έλληνες ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε θαύματα»

13:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι μια δύναμη ειρήνης, η οποία δεν εκβιάζει, αλλά ούτε εκβιάζεται

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία - El Pais: Σύγκρουση των τρένων λόγω ανθρώπινου λάθους μετά από βλάβη - Μάρτυρες: «Υπάρχουν πολλοί νεκροί, τραυματίες με ακρωτηριασμένα χέρια περιμένουν διάσωση»

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τίτλοι τέλους μετά από 10 χρόνια για γνωστό μπαρ της Θεσσαλονίκης - Η συγκινητική ανάρτηση

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα πιλότου: «Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ»

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σοκάρει η μαρτυρία επιβάτιδας από τα μοιραία τρένα - «Έβλεπα παντού νεκρούς»

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Στις 54 έδρες ο συνασπισμός Νετανιάχου - Τι δείχνει το αποτέλεσμα στο 84,5% της ενσωμάτωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Στις 54 έδρες ο συνασπισμός Νετανιάχου - Τι δείχνει το αποτέλεσμα στο 84,5% της ενσωμάτωσης

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία - El Pais: Σύγκρουση των τρένων λόγω ανθρώπινου λάθους μετά από βλάβη - Μάρτυρες: «Υπάρχουν πολλοί νεκροί, τραυματίες με ακρωτηριασμένα χέρια περιμένουν διάσωση»

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Viral: Γυναίκα προσπάθησε να χαϊδέψει λευκό καρχαρία - Παραλίγο να της φάει το χέρι (video)

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία δίχως τέλος στην Ισπανία: Στους 64 οι νεκροί από την σύγκρουση των τρένων

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τίτλοι τέλους μετά από 10 χρόνια για γνωστό μπαρ της Θεσσαλονίκης - Η συγκινητική ανάρτηση

14:14LIFESTYLE

Eurovision 2027: Οι 13 χώρες που δεν θα συμμετέχουν - Κάνει πρεμιέρα ο... Καναδάς!

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα πιλότου: «Μία λέξη αλλάζει την Ιστορία. Για τους Έλληνες αυτή η λέξη είναι το ΟΧΙ»

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κατσιμήτρος, Δαβάκης, Βραχνός: η τραγική μοίρα τριών ηρώων του 1940

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σοκάρει η μαρτυρία επιβάτιδας από τα μοιραία τρένα - «Έβλεπα παντού νεκρούς»

12:47ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: 65χρονη γυναίκα, άπορη και ασθενής, ο αχυράνθρωπος στη Ζάκυνθο

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με πρώην υπουργό: Επέβαινε σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν στην Ισπανία - «Την παίρνουν τηλέφωνο και δεν απαντάει»

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Οι στιγμές μετά την θανατηφόρα σύγκρουση των δύο τρένων στην Ισπανία

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ:Τα 3 σενάρια για τη νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές - Οι δύσκολες εξισώσεις και οι συμβιβασμοί

11:07ΚΟΣΜΟΣ

«Η εταιρεία δεν κάνει τίποτα για να μας βοηθήσει»: Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που πραγματοποιούσε ταξίδι γύρω από τον κόσμο ξέμεινε στην Καμπότζη λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων

12:07ΕΘΝΙΚΑ

Αυτά είναι τα Νέα Οπλικά Συστήματα που παρουσιάστηκαν στην στρατιωτική παρέλαση

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: O Γκολάν ανοίγει την πόρτα σε συνεργασία με τα αραβικά κόμματα - Θα αλλάξει γραμμή η αντιπολίτευση;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ