Πήλιο: Υπερχείλισε το ρέμα στον Πλατανιά - Εγκλωβισμένοι οι κάτοικοι στα σπίτια τους - Μήνυμα 112

Snapshot Στον Πλατανιά Πηλίου, το ρέμα υπερχείλισε και αποκόπηκε ολορωτικά το δεξιό τμήμα του οικισμού, με τους κατοίκους εγκλωβισμένους στα σπίτια τους.

Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και έχουν σημειωθεί καταστροφές σε σπίτια στην περιοχή της Μαγνησίας, με σοβαρή κατάσταση και στο Προμύρι.

Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου χαρακτήρισε την κατάσταση χειρότερη από την πλημμύρα που προκάλεσε ο Ντάνιελ και ζήτησε άμεση αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος μέσω του 112.

Το μήνυμα 112 καλεί τους κατοίκους να ανέβουν στους ορόφους των σπιτιών για την ασφάλειά τους, καθώς αναμένονται ακόμη υψηλά ποσοστά βροχής μέχρι αργά το βράδυ. Snapshot powered by AI

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η περιοχή της Μαγνησίας εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης που πλήττει την περιοχή από το απόγευμα της Τετάρτης.

Ιδιαίτερα στον Πλατανιά Πηλίου, το ρέμα υπερχείλισε, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του. Όπως αναδεικνύει το gegonota.gr, οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, καταστροφές έχουν σημειωθεί σε σπίτια, ενώ έχει αποκοπεί ολόκληρο το δεξιό τμήμα του οικισμού, χωρίς καμία πρόσβαση.

Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκεται και το Προμύρι, όπου οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται και η Σκιάθος, όπου έχουν σημειωθεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις, ενώ πολλοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί.

Ο δήμαρχος του Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός, ο οποίος είναι και ο ίδιος αποκλεισμένος, δήλωσε ότι η κατάσταση είναι χειρότερη από τότε που χτύπησε την περιοχή ο Ντάνιελ.

Ο Δήμαρχος ζήτησε από την Πολιτική Προστασία να αποστείλει άμεσα προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 σε όλους τους κατοίκους, καλώντας τους να ανέβουν στους ορόφους των σπιτιών τους για την ασφάλειά τους.

Λίγο μετά τις 14:00 το προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη στους κατοίκους του Πλατανιά, καθώς οι κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, ενώ στην περιοχή αναμένονται υψηλά ποσοστά βροχής μέχρι αργά το βράδυ.

Διαβάστε επίσης