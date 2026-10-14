Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 στη Σκιάθο – Πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις

Snapshot κακοκαιρία στη Σκιάθο προκάλεσε πλημμύρες, ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, καθώς και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Δύο σταθμευμένα οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ Πυροσβεστική, Αστυνομία και Δήμος επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό παρουσιάζει δυσκολίες, με σημεία όπου είναι σχεδόν αδύνατη, όπως στην περιοχή του ξενοδοχείου Κασσάνδρα.

Ο Δήμος ζητά από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και έχει ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμενόταν να υποχωρήσουν μετά τις πρώτες πρωινές ώρες, χωρίς να αποκλείεται νέα επιδείνωση. Snapshot powered by AI

Σημαντικά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στη Σκιάθο, με πλημμυρικά φαινόμενα στον κεντρικό πεζόδρομο αλλά και σε πλευρικούς δρόμους του οικισμού.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, Θοδωρή Τζούμα, δύο σταθμευμένα οχήματα έχουν παρασυρθεί από τα νερά, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του Δήμου επιχειρούν σε διάφορα σημεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Δυσκολίες καταγράφονται και στις μετακινήσεις. Στην περιφερειακή οδό η κυκλοφορία γίνεται με δυσκολία στο ύψος του Σκλαβενίτη, ενώ στην περιοχή του ξενοδοχείου Κασσάνδρα είναι σχεδόν αδύνατη. Προβλήματα υπάρχουν επίσης στην Αγία Παρασκευή και στον Πλατανιά.

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Παράλληλα, ήχησε το 112 στους κατοίκους του νησιού, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Μιλώντας στο ERTnews, ο δήμαρχος ανέφερε ότι έχουν ήδη καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, καθώς και πλημμύρες σε αρκετά καταστήματα.

Όπως γνωστοποίησε, ο Δήμος προτίθεται να ζητήσει την κήρυξη της Σκιάθου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τα σχετικά έγγραφα να αναμένεται να υποβληθούν μέσα στην επόμενη ώρα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, ο κ. Τζούμας σημείωσε ότι τα φαινόμενα δείχνουν να υποχωρούν, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί νέα επιδείνωση. Σύμφωνα με το δελτίο καιρού που επικαλέστηκε, η κακοκαιρία αναμενόταν να διατηρηθεί έντονη έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

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