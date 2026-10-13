Συναγερμός στο κέντρο της Λαμίας: Δέντρο κατέρρευσε σε πολυσύχναστο πεζόδρομο - Εικόνες

Snapshot Μεγάλο δέντρο κατέρρευσε στον πεζόδρομο της οδού Βύρωνος στο κέντρο της Λαμίας κατά τη διάρκεια κακοκαιρίας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ένας άνδρας κατάφερε να απομακρυνθεί λίγα δευτερόλεπτα πριν πέσει το δέντρο, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

Στο σημείο επενέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον τεμαχισμό του δέντρου και ο Δήμος Λαμιέων για τον καθαρισμό του πεζόδρομου.

Το περιστατικό επανέφερε τη συζήτηση για την ασφάλεια και την καταλληλότητα των δέντρων σε πεζοδρόμια, με πολίτες να ζητούν ελέγχους και συντηρήσεις.

Η κακοκαιρία με ισχυρούς ανέμους και κορεσμένο έδαφος αυξάνει τον κίνδυνο πτώσης δέντρων σε πολυσύχναστες περιοχές. Snapshot powered by AI

Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα το απόγευμα της Τρίτης 13 Οκτωβρίου στο κέντρο της Λαμίας, όταν μεγάλο δέντρο κατέρρευσε στην οδό Βύρωνος, την ώρα που η κακοκαιρία βρισκόταν σε εξέλιξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε έναν από τους εμπορικούς πεζόδρομους της πόλης, ένα σημείο όπου καθημερινά κινούνται πολλοί πολίτες και συχνά βρίσκονται παιδιά.

Ευτυχώς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η κίνηση εκείνη την ώρα ήταν περιορισμένη, παρά το γεγονός ότι τα καταστήματα παρέμεναν ανοιχτά.

Ιδιαίτερα δραματικές ήταν οι στιγμές λίγο πριν από την πτώση του δέντρου, καθώς ένας άνδρας που βρισκόταν στο σημείο αντιλήφθηκε εγκαίρως τον κίνδυνο και κατάφερε να απομακρυνθεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν το δέντρο καταλήξει στο έδαφος.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ωστόσο το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, δεδομένου ότι πρόκειται για περιοχή με αυξημένη κίνηση πεζών.

Στο σημείο η ΠυροσβεστικήΓια την πτώση του δέντρου ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, άνδρες της οποίας έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στον τεμαχισμό του.

Παράλληλα ενημερώθηκε ο Δήμος Λαμιέων προκειμένου να απομακρυνθούν τα κομμάτια και να καθαριστεί ο πεζόδρομος.

Επανέρχεται η συζήτηση για την ασφάλεια των δέντρωνΗ πτώση προκαλεί εκ νέου προβληματισμό για την κατάσταση και την καταλληλότητα δέντρων που βρίσκονται σε πεζοδρόμια και πεζοδρόμους της πόλης, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων και ισχυρών ανέμων.

Κάτοικοι ζητούν να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στα δέντρα που βρίσκονται σε πολυσύχναστα σημεία, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν περιπτώσεις που χρήζουν κλαδέματος, συντήρησης ή απομάκρυνσης.

Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, καθώς ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων και εδάφους που έχει κορεστεί από τη βροχή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πτώσης δέντρων.

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