Κακοκαιρία: Υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν στην Κόρινθο - Βίντεο

Snapshot Υδροστρόβιλοι εμφανίστηκαν στον Κορινθιακό Κόλπο την Τρίτη 13/10.

Το φαινόμενο σχηματίζεται από περιστρεφόμενη στήλη αέρα που συνδέει νέφος με την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι υδροστρόβιλοι μπορούν να απειλήσουν μικρά σκάφη και λουόμενους, αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στην Κόρινθο.

Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο ανοιχτά της Λυκοποριάς και δημοσιεύτηκε από το korinthostv. Snapshot powered by AI

Η κακοκαιρία έχει ξεκινήσει την επέλαση στη χώρα προκαλώντας έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στον Κορινθιακό Κόλπο σημειώθηκε ένα εντυπωσιακό φαινόμενο σήμερα, Τρίτη 13/10, καθώς εμφανίστηκαν υδροστρόβιλοι.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρατηρείται όταν σχηματίζεται μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα που συνδέει τη βάση ενός νέφους με την επιφάνεια της θάλασσας. Το ορατό τμήμα της χοάνης αποτελείται κυρίως από συμπυκνωμένους υδρατμούς και σταγονίδια νερού, ενώ στην επιφάνεια δημιουργεί έντονη ανατάραξη και αφρούς.

Ο υδροστρόβιλος μπορεί να αποτελέσει απειλή για μικρά σκάφη ή λουόμενους, ωστόσο δεν σημειώθηκε κάποια αναφορά τραυματισμού στην Κόρινθο.

Το εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο που εμφανίστηκε ανοιχτά της Λυκοποριάς στην Κόρινθο αποτυπώθηκε σε βίντεο που ανέδειξε το korinthostv, δείχνοντας τις δυνάμεις της φύσης.

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