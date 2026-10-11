Κακοκαιρία: Σφοδρή καταιγίδα στην Καλαμάτα , υδροστρόβιλος στον Πύργο, χαλάζι στο Πήλιο

Η καταιγίδα που έπληξε την πόλη της Καλαμάτας συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους

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Κακοκαιρία: Σφοδρή καταιγίδα στην Καλαμάτα , υδροστρόβιλος στον Πύργο, χαλάζι στο Πήλιο
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  • Σφοδρή καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους έπληξε την Καλαμάτα, προκαλώντας πλημμύρες και προβλήματα στους δρόμους.
  • Στο ιστορικό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων πλημμύρισε για δεύτερη φορά από νερά της καταιγίδας.
  • Στον Πύργο Ηλείας εμφανίστηκε υδροστρόβιλος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.
  • Στα βουνά του Πηλίου, και ειδικότερα στη Μακρινίτσα, σημειώθηκε καταστροφική χαλαζόπτωση.
  • Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην Καλαμάτα έπεσαν 10 χιλιοστά βροχής ανά στρέμμα.
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Η κακοκαιρία συνεχίστηκε και σε άλλες περιοχές της χώρας έπειτα από το Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα.

Σφοδρή καταιγίδα έπληξε για περίπου 20 λεπτά την πόλη της Καλαμάτας, με αποτέλεσμα προβλήματα στους δρόμους και πλημμύρα στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων στο Ιστορικό Κέντρο, καθώς και καταστήματα πάνω στην πλατεία 23ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με το Messinia Live η καταιγίδα που έπληξε την πόλη της Καλαμάτας συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έπεσαν 10 τόνοι νερού ανά στρέμμα (10mm). Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά που πλημμυρίζει το ιστορικό εκκλησάκι από νερά του ιστορικού κέντρου.

Η καταιγίδα έπληξε την πόλη της Καλαμάτας συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έπεσαν 10 τόνοι νερού ανά στρέμμα (10mm).

καλαματα
plimmira-kalamata.jpg

Υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του σήμερα στον Πύργο Ηλείας.

Καταστροφική ήταν η χαλαζόπτωση στα βουνά του Πηλίου και συγκεκριμένα στην Μακρινίτσα.

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