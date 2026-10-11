Κακοκαιρία: Πλημμύρες από την καταιγίδα στη Χαλκιδική και μετά διπλό ουράνιο τόξο

Snapshot Ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες στο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής, ιδιαίτερα στην περιοχή της Σίβηρης, που είχε πληγεί από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Ο πρώην δήμαρχος Κασσάνδρας Κώστας Παπαγιάννης επισημαίνει ότι οι καθαρισμοί των ρεμάτων έγιναν μερικώς, χωρίς να καλύψουν τις εκβολές, προκαλώντας συσσώρευση φερτών υλικών και πλημμύρες.

Απαιτούνται 10 εκατ. ευρώ για τον ολοκληρωμένο καθαρισμό των ρεμάτων στις καμένες περιοχές της Χαλκιδικής.

Η κακοκαιρία επηρεάζει σοβαρά την Κεντρική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη βόρεια Αττική, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία.

Μετά την καταιγίδα εμφανίστηκε διπλό ουράνιο τόξο, φαινόμενο που οφείλεται στη διάθλαση και αντανάκλαση του φωτός στα σταγονίδια της βροχής σε συνδυασμό με τον ήλιο. Snapshot powered by AI

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τις περιοχές της Χαλκιδικής σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, που κάηκαν το περασμένο καλοκαίρι, προκαλώντας πλημμύρες σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Βίντεο που δημοσίευσε το halkidikinews δείχνει μεγάλο όγκο νερού να έχει μετατρέψει σε ρέμα έναν δρόμο στην περιοχή της Σίβηρης, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή είχε πληγεί σοβαρά από τις φωτιές του καλοκαιριού, με τις ανησυχίες για πλημμύρες κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων να αναφέρονται εδώ και καιρό.

Η κακοκαιρία πλήττει σοβαρά αυτή την ώρα την Κεντρική Μακεδονία και τη Χαλκιδική, καθώς και τις Σποράδες και περιοχές της Εύβοιας, της βόρειας Αττικής, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Παρέμβαση του πρώην Δημάρχου Κασσάνδρας

Δημόσια παρέμβαση έκανε ο πρώην δήμαρχος Κασσάνδρας, Κώστας Παπαγιάννης, σχετικά με τις εικόνες πλημμύρας που σημειώθηκαν στη Χαλκιδική νωρίς το απόγευμα.

Όπως σχολίασε σε ανάρτηση βίντεο, οι εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων σημειώθηκαν μόνο σε ένα ύψος και όχι κοντά στις εκβολές, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται φερτά υλικά και μεγάλος όγκος νερού που κατεβαίνει από το βουνό και να πλημμυρίζουν τις οδικές αρτηρίες.

Ο πρώην δήμαρχος σημείωσε επίσης ότι απαιτούνται 10 εκατ. ευρώ για τον καθαρισμό των ρεμάτων στις καμένες περιοχές.

Διπλό ουράνιο τόξο

Μετά την έντονη απογευματινή καταιγίδα, οι κάτοικοι της Χαλκιδικής αλλά και της Θεσσαλονίκης μπόρεσαν να απολαύσουν ένα σπάνιο θέαμα στον ουρανό, καθώς εμφανίστηκε διπλό ουράνιο τόξο.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που δημιουργείται από τη διάθλαση και την αντανάκλαση του φωτός στα σταγονίδια του νερού, όταν η βροχή συνδυάζεται με τον ήλιο.

Διπλό ουράνιο τόξο από τη Θεσσαλονίκη MotionTeam/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Στην περίπτωση του δεύτερου ουράνιου τόξου, τα χρώματα είναι πιο εξασθενημένα, καθώς περισσότερο φως διαφεύγει μετά από δύο αντανακλάσεις από ότι διαφεύγει από μια.

Επίσης το δευτερεύων ουράνιο τόξο διασκορπίζεται σε μεγαλύτερη έκταση στον ουρανό. Παράλληλα, κάποιες φορές, ανάμεσα στα δύο ουράνια τόξα υπάρχει μια σκοτεινή ζώνη, γνωστή ως «ζώνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου» που δημιουργείται γιατί το φως ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο ουράνιο τόξο, δεν διασκορπίζεται καθόλου από τις σταγόνες της βροχής και έτσι ο παρατηρητής βλέπει ένα κομμάτι σκοτεινού ουρανού.

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