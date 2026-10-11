Κακοκαιρία: Πέρασε ξυστά από την Αττική ο όγκος των βροχοπτώσεων - Πότε έρχονται καλές μπόρες

Snapshot Η Αττική βρέθηκε στα όρια των έντονων καιρικών φαινομένων, με τον κύριο όγκο των καταιγίδων να περνά κυρίως από τα βορειοδυτικά τμήματά της.

Ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν στη Βοιωτία, ειδικά στην περιοχή της Θήβας, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία και τη Χαλκιδική.

Υπάρχει πρόβλεψη για πιο αξιόλογες και εκτεταμένες βροχοπτώσεις στην Αττική τις ημέρες Τρίτης και Τετάρτης.

Η ακριβής πορεία των επόμενων ατμοσφαιρικών διαταραχών θα καθορίσει την κατανομή και ένταση των βροχοπτώσεων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Η Αττική βρέθηκε τελικά στο όριο των εντονότερων φαινομένων, τα οποία έπληξαν άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το Meteo24news.gr. ιδιαίτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των καταιγίδων που επηρεάζουν αυτή την ώρα αρκετές περιοχές της χώρας, με έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, όπως αποτυπώνεται και στον χάρτη των κεραυνών.

Αναλυτικά αναφέρει:

Παρακολουθώντας την εξέλιξη των φαινομένων, εκείνο που ξεχωρίζει είναι ότι ο κύριος όγκος των καταιγίδων πέρασε τελικά ξυστά από την Αττική, επηρεάζοντας περισσότερο τα βορειοδυτικά τμήματα του νομού.

Αντίθετα, σημαντικότερη δραστηριότητα καταγράφηκε στη Βοιωτία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας, ενώ ισχυροί πυρήνες καταιγίδων αναπτύχθηκαν επίσης σε τμήματα της ανατολικής Θεσσαλίας και της Χαλκιδικής.

Και η Αττική; Θα δούμε επιτέλους αξιόλογες βροχές; Προσωπικά, ελπίζω να «πάρουμε το αίμα μας πίσω» το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης!

Τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία αφήνουν περιθώρια για πιο αξιόλογες και ενδεχομένως εκτεταμένες βροχοπτώσεις στην Αττική, κάτι που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τη σημερινή εξέλιξη.

Βέβαια, χρειάζεται να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η ακριβής πορεία των επόμενων ατμοσφαιρικών διαταραχών, καθώς οι λεπτομέρειες μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά την κατανομή των φαινομένων.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena:

Και μετά από το ορεκτικό, πάμε στο κυρίως γεύμα από την ερχόμενη Τρίτη 13 Οκτωβρίου!

Με τις βροχές που ήταν μεμονωμένα αρκετά ισχυρές ενώ σε άλλες περιοχές αρκετά ήπιες, το βαρομετρικό σύστημα που αναμένεται τις επόμενες ώρες να επηρεάσει με τοπικά ισχυρά φαινόμενα την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, σταδιακά θα μας αποχαιρετήσει, με τον καιρό αύριο να είναι βελτιωμένος στο σύνολο της χώρας.

Ωστόσο, αυτό θα είναι πρόσκαιρο, αφού ήδη από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας ένα νέο βαρομετρικό σύστημα θα προσεγγίσει την Ελλάδα, προκαλώντας βροχές, καταιγίδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, τόσο ως προς τις μέγιστες όσο και ως προς τις ελάχιστες τιμές, η οποία και θα γίνει πιο αισθητή από την Τετάρτη στο σύνολο της χώρας, ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και τα πρώτα αξιόλογα χιόνια στα αλπικά υψόμετρα της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

H πρόγνωση της ΕΜΥ για Δεύτερα και Τρίτη:

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