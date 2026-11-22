Snapshot Ο Γιάτσεκ Γκμοχ εμφανίζεται σε βίντεο να τραγουδά τραγούδια του Στράτου Διονυσίου και του Γιάννη Πάριου σε φούρνο.

Ο 87χρονος πρώην προπονητής δηλώνει με καμάρι «Είμαι Έλληνας».

Ο Γκμοχ έχει σημαντική καριέρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας προπονήσει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΑΕΛ.

Κατέκτησε το πρωτάθλημα με την ΑΕΛ το 1988, τίτλο μοναδικό στην ιστορία της ομάδας.

Το βίντεο που τον δείχνει ευδιάθετο και να τραγουδά έχει προσελκύσει την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Μια διαφορετική, γεμάτη κέφι πλευρά του Γιάτσεκ Γκμοχ καταγράφεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει τραβήξει την προσοχή των χρηστών.

Ο 87χρονος πρώην προπονητής, ο οποίος έχει συνδέσει την καριέρα του με μερικές από τις σημαντικότερες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, εμφανίζεται σε έναν φούρνο να τραγουδά γνωστά τραγούδια του Στράτου Διονυσίου και του Γιάννη Πάριου.

Σε ιδιαίτερα ευδιάθετη στιγμή, ο Γκμοχ δεν περιορίζεται στις μουσικές του επιδόσεις, αλλά δηλώνει με καμάρι:

«Είμαι Έλληνας».

Μακριά από τους πάγκους και την ένταση των ποδοσφαιρικών αγώνων, ο παλαίμαχος τεχνικός δείχνει να απολαμβάνει τη στιγμή, ερμηνεύοντας τραγούδια δύο ιδιαίτερα αγαπητών Ελλήνων καλλιτεχνών, του Διονυσίου και του Πάριου.

Ο Γιάτσεκ Γκμοχ έχει διαγράψει μακρά διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας καθίσει στους πάγκους του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της ΑΕΛ.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της προπονητικής του σταδιοδρομίας ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος με την ΑΕΛ το 1988, τίτλος που παραμένει ο μοναδικός στην ιστορία της ομάδας της Λάρισας.

Δείτε το βίντεο

Διαβάστε επίσης