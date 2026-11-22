Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στην Κηφισιά, φτάνοντας σε μία ευρεία νίκη με 4-0. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς σημείωσε τρία γκολ και οδήγησε τον Δικέφαλο σε μία άνετη επικράτηση, λίγες ημέρες μετά την επισημοποίηση της ανανέωσης του συμβολαίου του.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα έπαιξε και η αποβολή του Φαν Έιμα στο 19ο λεπτό, που άφησε την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο με αριθμητικό μειονέκτημα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι να επιβάλουν τον ρυθμό τους και δεν άργησαν να πάρουν το προβάδισμα. Στο 4ο λεπτό, ο Κένι βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος τελείωσε υποδειγματικά τη φάση για το 1-0. Ο Σέρβος απείλησε ξανά στο 8’, ενώ στο 11’ ο Χατζηδιάκος δεν κατάφερε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση, καθώς η προσπάθειά του απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς λίγο πριν περάσει τη γραμμή.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη για την Κηφισιά στο 19’. Ο Φαν Έιμα υπέπεσε σε σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Κένι, με τον διαιτητή Τζήλο να του δείχνει απευθείας κόκκινη κάρτα και να αφήνει τους φιλοξενούμενους με δέκα ποδοσφαιριστές.

Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό του πλεονέκτημα και συνέχισε να πιέζει. Στο 23’ ο Εντιαγέ βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Αναγνωστόπουλο, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Ζαφείρης είδε τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς να αποκρούει την προσπάθειά του από κοντινή απόσταση. Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να αντιδράσουν μέσα από αντεπιθέσεις και στο 44’ έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, με τον Κυριόπουλο να αναγκάζει τον Τσιφτσή σε δύσκολη επέμβαση.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Δικέφαλος συνέχισε στον ίδιο επιθετικό ρυθμό. Ο Εντιαγέ έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 50’, όμως δύο λεπτά αργότερα ο Σενεγαλέζος επιθετικός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, αξιοποιώντας την πάσα του Ζαφείρη και κάνοντας το 2-0.

Η συνέχεια ανήκε στον Ζίβκοβιτς. Στο 55’, ο Εντιαγέ τον τροφοδότησε και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ με εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στη γωνία της εστίας για το 3-0. Ο ίδιος σκόραρε και στο 59’, ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Στο 73’ ο Σέρβος έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της εμφάνισής του. Κέρδισε πέναλτι και ανέλαβε την εκτέλεση, ευστοχώντας για το 4-0 και ολοκληρώνοντας το προσωπικό του χατ-τρικ. Λίγο αργότερα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας τη θέση του στον Καμαρά.

Στα τελευταία λεπτά ο ρυθμός της αναμέτρησης μειώθηκε, με τον ΠΑΟΚ να διαχειρίζεται το προβάδισμά του χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα. Το 4-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τον Ζίβκοβιτς να κλέβει την παράσταση και τον Δικέφαλο να παίρνει μία εμφατική νίκη.

ΠΑΟΚ - Κηφισιά 4-0

Γκολ: Ζίβκοβιτς 4’, Εντιαγέ 52’, Ζίβκοβιτς 55’, Ζίβκοβιτς 73’ (πέναλτι)

Κίτρινες κάρτες: Εντιαγέ 13’ / Αμπάντα 14’, Μπένι 55’

Κόκκινες κάρτες: Βαν Έιμα 19’ (απευθείας αποβολή)

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι (Ελουστόντο 74’), Χατζηδιάκος, Κόστα, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς (Καμαρά 74’), Ζαφείρης (Λουσέ 63’), Εντιαγέ (Ντεσπόντοφ 63’), Μύθου (Χατσίδης 81’).

Κηφισιά: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Αμπάντα (Πολυκράτης 76’), Βαν Έιμα, Ζολίμπουα, Μπένιλ (Δοϊρανλής 60’), Πόμπο, Γιαγκνέ, Κουσουλός (Πέτκοφ 46’), Κυριόπουλος (Μπούλα 60’), Χριστόπουλος (Θεοδωρίδης 60’).