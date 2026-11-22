Snapshot Τιμήθηκε η 84η επέτειος της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου από Έλληνες αντιστασιακούς και Βρετανούς σαμποτέρ.

Η εκδήλωση περιλάμβανε επιμνημόσυνη δέηση, χαιρετισμούς από τοπικούς φορείς, την κυβέρνηση, τη Βουλή και την Πρεσβεία της Μεγάλης Βρετανίας.

Εκπρόσωποι κομμάτων και απόγονοι σαμποτέρ απηύθυναν χαιρετισμούς, ενώ διαβάστηκαν τα ονόματα των συμμετεχόντων και θυμάτων της ανατίναξης.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων και την ανάκρουση του Εθνικού Υμνου, υπογραμμίζοντας το μήνυμα της ενότητας της Εθνικής Αντίστασης. Snapshot powered by AI

Την ενωμένη Εθνική Αντίσταση και την 84η επέτειο της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου από Έλληνες αντιστασιακούς και Βρετανούς σαμποτέρ τίμησαν ο Δήμος Λαμιέων και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η εκδήλωση μνήμης ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση από τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος Συμεών, Αρχιμανδρίτη π. Ιερεμία Ξαγάρα, προϊστάμενο εφημέριο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Υπάτης.

Τους επίσημους χαιρετισμούς άνοιξε ο οικοδεσπότης δήμαρχος Λαμιέων Πανουργιάς Παπαϊωάννου, ενώ ακολούθησε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Χρήστος - Δημήτριος Γεωργίου ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη, τονίζοντας το διαχρονικό μήνυμα της ενότητας που στέλνει η ενωμένη Εθνική Αντίσταση.Φέτος την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης Αθανάσιος Μπαλέρμπας.

Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε και απηύθυνε χαιρετισμό ο βουλευτής Φθιώτιδας Γιώργος Κοτρωνιάς, που για πολλά χρόνια ήταν ο οικοδεσπότης δήμαρχος της εκδήλωσης.Την Πρεσβεία της Μεγάλης Βρετανίας, εκπροσώπησε ο ακόλουθος άμυνας και πλοίαρχος του Βασιλικού Ναυτικού Sam Law ο οποίος εκφώνησε το χαιρετισμό του τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Ελληνικά.

Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί εκπροσώπων κομμάτων και συγκεκριμένα από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και Βουλευτής Επικρατείας Δημήτρης Μάντζος, από το ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ο γραμματέας Οργανωτικού Γραφείου Ιωάννης Μπουλέκος, από την Ελληνική Λύση η πολιτευτής Φθιώτιδας Βασιλική Δημητράντζου και από την Πλεύση Ελευθερίας η κόρη του Λάκη Σάντα, Αλεξάνδρα Σάντα.Χαιρετισμό απηύθυνε και η κόρη του Τομ Μπερνς, Ρόζαλιν Στέφενς που σχεδόν κάθε χρόνο τιμά την εκδήλωση στη μνήμη του ήρωα πατέρα της.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα lamiareport.gr, ακολούθησε η ανάγνωση των ονομάτων των ανθρώπων που συμμετείχαν στο σαμποτάζ, καθώς και των εκτελεσθέντων από τους κατακτητές ως αντίποινα της ανατίναξης της γέφυρας, αλλά και των θυμάτων από τη φονική έκρηξη τον Νοέμβριο του 1964 κατά τον εορτασμό της 22ης επετείου.

Η εκδήλωση έκλεισε με την κατάθεση στεφάνων (με πρώτο τον εκπρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας) και την ανάκρουση του Εθνικού μας ύμνου.