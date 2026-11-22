Snapshot Η Διεθνής Ακαδημία Μπάτλερ στην Ολλανδία προσφέρει ένα πρόγραμμα 8 εβδομάδων με κόστος 14.000 δολάρια για υποψήφιους ηλικίας άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας.

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε αυστηρές και απαιτητικές συνθήκες, με καθημερινές δραστηριότητες όπως καθαρισμός, τακτοποίηση και διοργάνωση δείπνων, και έχουν μόνο επτά ημέρες άδειας συνολικά.

Το πρόγραμμα αξιολογεί τους μαθητές με ένα σύστημα βαθμολογίας έως 1.000 βαθμούς, όπου απαιτούνται τουλάχιστον 600 για τη λήψη διπλώματος και το 70% των φοιτητών επιτυγχάνει την αποφοίτηση.

Η ζήτηση για εκπαιδευμένους μπάτλερ αυξάνεται λόγω της αύξησης του αριθμού των πολύ πλούσιων ανθρώπων παγκοσμίως, με φοιτητές από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων πολλών από τη Μέση Ανατολή.

Η ακαδημία διατηρεί αυστηρή προσήλωση στην ιδιωτικότητα και δεν αποκαλύπτει τους εργοδότες των αποφοίτων της, παρά μόνο γνωστοποιήθηκε η ανάμιξη με περιστατικά όπως αυτό του Jeffrey Epstein. Snapshot powered by AI

Οι μπάτλερ, που οι περισσότεροι μπορεί να νομίζουν ότι υπάρχουν μόνο στην υπηρεσία των βασιλιάδων ή στις τηλεοπτικές οθόνες, είναι ένα επάγγελμα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, και ακόμα υψηλότερων αμοιβών.

Μάλιστα, υπάρχει η ανάλογη εκπαίδευση που προετοιμάζει τον υποψήφιο για την είσοδό του σε έναν πολυτελή κόσμο.

Η Διεθνής Ακαδημία Μπάτλερ, στο Simpelveld της Ολλανδίας στοιχηματίζει ότι, όσο οι πλούσιοι γίνονται όλο και πλουσιότεροι, η ζήτηση για μπάτλερ θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

«Στατιστικά, ποτέ δεν υπήρξαν τόσοι πολλοί άνθρωποι τόσο πλούσιοι», δήλωσε στους New York Times, ο Νιλς Ντέικερς, 37 ετών, γενικός διευθυντής της ακαδημίας, ο οποίος ολοκλήρωσε το πρόγραμμα με υψηλές βαθμολογίες το 2023. Πολλοί από αυτούς, σύμφωνα με τη λογική του, χρειάζονται άτομα για να διαχειρίζονται τα νοικοκυριά τους.

Πώς γίνονται δεκτοί στην Ακαδημία

Οι μελλοντικοί μπάτλερ, ηλικίας 21 έως 65 ετών, καταφθάνουν από κάθε γωνιά της γης σε μια έπαυλη 135 δωματίων, για ένα πρόγραμμα 8 εβδομάδων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και περίπου 14.000 δολάρια για να καλύψουν το κόστος του προγράμματος.

Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία ως μπάτλερ. Περίπου 60 άτομα αποφοιτούν κάθε χρόνο. Οι περισσότεροι είναι άνδρες, αλλά όλο και περισσότερες γυναίκες εγγράφονται στο πρόγραμμα, κυρίως λόγω της ζήτησης από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την ακαδημία, η οποία αναφέρει ότι πλέον φιλοξενεί τακτικά φοιτητές από το Ομάν. Μερικοί αποστέλλονται από τους εργοδότες τους για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

Άλλοι ανακάλυψαν τη σχολή μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο. Μεταξύ των στοιχείων που τράβηξαν το ενδιαφέρον ήταν ένα πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε και έγινε viral, στο οποίο παρουσιάζεται ένα μάθημα «άμυνας του δίσκου», όπου οι μαθητές, φορώντας σακάκια και γραβάτες, προσπαθούν να μην ρίξουν τα δίσκους με τα ποτά, ενώ ένας εκπαιδευτής τους πετάει μια τεράστια μπάλα τένις.

🇳🇱 Future butlers for billionaires are doing combat drills with trays in the Netherlands. At the International Butler Academy, students carry full trays of glasses while instructors shove them and throw balls at their heads. The goal is simple: don’t drop a single glass, even when people are crashing into you at a chaotic high-society event. This is the training for private yachts, ultra-rich households and exclusive clubs. Writer: Sol https://t.co/jjMWFzd1lG — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 9, 2026

Πιεστικές ημέρες, δύσκολη εκπαίδευση

Οι φιλοδοξίες των μαθητών ποικίλλουν. Μερικοί από όσους ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αυτό το μήνα ήλπιζαν να ζήσουν σε πλούσιες οικογένειες. Άλλοι ήθελαν να βρουν δουλειά σε γιοτ ή ιδιωτικά τζετ.

Ο Σαλβατόρε Φένου, 32 ετών, Ισπανός φοιτητής, δήλωσε ότι ήρθε για να μάθει «πώς να είναι κύριος» και να «γίνει καλύτερος άνθρωπος». Έχοντας εργαστεί ως μπάτλερ σε βίλες στο ισπανικό νησί της Ίμπιζα, ήλπιζε να βρει δουλειά σε μια «παλιά πλούσια οικογένεια», με στόχο να συνταξιοδοτηθεί στα 50.

Οι μέρες στην ακαδημία ξεκινούν νωρίς και τελειώνουν αργά. Τα σχόλια του Ντέικερς είναι συχνά αυστηρά. Η πίεση αυξάνεται κάθε εβδομάδα, καθώς οι φοιτητές καθαρίζουν, σιδερώνουν, τακτοποιούν λουλούδια, διοργανώνουν δείπνα και μετρούν τις ακριβείς αποστάσεις μεταξύ πιάτων, πετσετών και μαχαιροπήρουνων. Κατά τη διάρκεια των οκτώ εβδομάδων, οι φοιτητές έχουν συνολικά επτά ημέρες άδεια.

«Με εκπλήσσει το πόσο αυστηροί είναι», είπε η Εύα Μπάρναρντ, 22 ετών, από την Ιντιάνα, κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος ανθοδετικής. (Ένα πράγμα που έμαθαν: για να φαίνεται ένα μπουκέτο τέλεια στρογγυλό, πρέπει να χρησιμοποιείς μονό αριθμό λουλουδιών.)

Η σχολή ιδρύθηκε το 2000 από τον Ρόμπερτ Βένεκες, έναν έμπειρο μπάτλερ. Ο Βένεκες είχε αρχίσει να προσλαμβάνει μπάτλερ για πλούσιους και, ενίοτε, βασιλικούς πελάτες, και διαπίστωσε ότι αντιμετώπιζε δυσκολίες στην εύρεση κατάλληλων υποψηφίων.

Η σχολή, επικαλούμενη λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, γενικά δεν αποκαλύπτει πού εργάζονται οι απόφοιτοι μπάτλερ της, αλλά έγινε γνωστό ότι είχε ζητήσει τις υπηρεσίες της και ο καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα Jeffrey Epstein.

Ένα μυστηριώδες σύστημα βαθμολόγησης

Η αποφοίτηση από την ακαδημία βασίζεται σε βαθμούς. Το μέγιστο είναι 1.000 βαθμοί. Για το δίπλωμα απαιτούνται 600. Με βαθμολογία μεταξύ 500 και 600, ο μαθητής λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης. Με βαθμολογία κάτω από 500, αποβάλλεσαι αμέσως από τη σχολή.

Οι μαθητές ξεκινούν με τους 1.000 βαθμούς. Τους χάνουν λόγω παραβάσεων και μπορούν να τους ξανακερδίσουν με καλή απόδοση. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζουν τη βαθμολογία τους μέχρι την αποφοίτηση, όταν μαθαίνουν το τελικό τους αποτέλεσμα. Κατά μέσο όρο, περίπου το 70% των μαθητών που παρακολουθούν το δίμηνο πρόγραμμα λαμβάνουν δίπλωμα, ανέφερε ο Ντέικερς.