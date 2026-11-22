Snapshot Η υπηρεσία UKMTO του βρετανικού υπουργείου Άμυνας ανέφερε περιστατικό στον Κόλπο του Ομάν με εμπλοκή δεξαμενόπλοιου και στρατιωτικών δυνάμεων.

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό από την υπηρεσία.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί και διεξάγονται έρευνες για το συμβάν. Snapshot powered by AI

Η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό στο οποίο ενεπλάκησαν ένα τάνκερ και στρατιωτικές δυνάμεις στον Κόλπο του Ομάν.

Η UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό. Ζήτησε από τα παραπλέοντα πλοία στην επριοχή να λάβουν υπόψη τους την πληροφορία για το περιστατικό και «να διατηρήσουν επαγρύπνηση για το εξελισσόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι οι αρχές έχουν ενημερωθεί και ότι έρευνες είναι σε εξέλιξη.